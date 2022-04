Gamers Assembly Festival Edition 2022 : Une édition sous le signe de l’inclusion

Au-delà de ses compétitions esports, la Gamers Assembly offre aux visiteurs une immersion dans le monde du jeu vidéo sous toutes ses facettes avec de nombreuses animations et découvertes pour petits et grands.

Poitiers, le 25 mars 2022 – La Gamers Assembly, événement esport français unique et historique qui se tiendra du 16 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers, avec le soutien de la communauté urbaine Grand Poitiers, enrichit une année de plus son Espace Famille. Pour assurer le retour des visiteurs, l’association FuturoLAN, organisatrice de la GA, a mis un point d’honneur à offrir un espace riche en innovation ludique et pédagogique et inclusion numérique.

Des espaces jeux pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Pour les plus nostalgiques, retour dans l’époque Pac-Man, avec l’espace dédié aux jeux vidéo rétro. Les visiteurs pourront participer à des challenges de speedrun sur Space Invaders et de high score sur Tetris, ou encore tester leurs connaissances avec un quiz sur l’Histoire du jeu vidéo et les origines de l’esport. Sur cet espace se trouvera également une table de jeu Atari, une GameBoy XXL et une exposition de consoles de première génération.

Pour vous faire découvrir des dizaines de nouveaux jeux des maisons d’édition BlackRock et Gigamic, le FLIP (Festival Ludique International de Parthenay), le plus grand festival des jeux en France, sera également présent sur le salon.

Des animations de réalité virtuelle pour muscler son corps et son esprit.

L’Espace Famille offrira une multitude d’occasions d’expérimenter la réalité virtuelle ! Les visiteurs pourront plonger dans des univers uniques avec des balades pour les enfants, du tir à l’arc, des batailles de boules de neige et des jeux de tir sur tapis omnidirectionnels !

Les plus sportifs pourront transpirer sur le jeu Sporty Peppers, application qui propose une nouvelle façon de faire du sport. À travers plusieurs mini-jeux au choix, les visiteurs pourront se dépenser, courir, sauter et faire des squats pour pouvoir avancer.

Pour aller plus loin en associant pratique sportive et éducative, les OrKs Grand Poitiers proposeront leur expérience “Lü”, environnement spatial intelligent qui réagit aux comportements et aux interactions des joueurs en temps réel. À l’aide d’un ballon, les participants pourront défier leurs amis, leurs parents ou leurs enfants, à travers des énigmes et ainsi tester leurs capacités physiques et mentales en un seul lieu !

Un prix unique pour récompenser les studios de développement de jeux vidéo.

Cette année, à l’occasion de la Gamers Assembly Festival Edition 2022, et en association avec l’AFJV – Association Française du Jeu Vidéo, nous ouvrons les POLYGON INDIE GAMES qui récompensent les meilleurs studios de jeux vidéo indépendants présents sur notre espace Indie Assembly.

Trois prix sont prévus à l’occasion :

► Prix de l’organisation

► Prix du public

► Prix innovation et créativité

Le retour du trophée des Séniors sur la grande scène de la Gamers Assembly

Très attendu par les visiteurs, le Trophée des Séniors fait également son retour en présentiel. Organisé par le collectif Silver Geek depuis 2009, les meilleurs joueurs de Wii Bowling viendront s’affronter de nouveau pour la finale sur la scène de la Gamers Assembly, dans une ambiance de folie.

Des mois durant, les seniors des différents EHPAD et maisons de retraite des 4 départements de l’ancienne Région Poitou-Charentes se sont entraînés à lancer la boule, enchaîner spares et strikes et se sont qualifiés pour la grande finale. Ce moment unique assure au public suspens, rebondissements et animation inattendus.

Silver Geek a pour objectif d’aider au bien-vieillir des seniors et permet aux différentes générations de créer du lien social. Afin de développer les liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique, les visiteurs pourront découvrir le simulateur de vieillissement sur les jeux Just Dance et Wii Bowling.

Concours et animations sur l’univers Cosplay

A l’occasion de son grand retour au Parc des Expositions de Poitiers, le concours Cosplay revient de plus belle sur la grande scène de la Gamers Assembly ! Venez assister aux défilés scénarisés des participants où les tenues les plus impressionnantes et réalistes à l’image des personnages de jeux vidéo et de la culture pop seront récompensés.

​​Au sein des arènes, une exposition de costumes et accessoires sera proposée tout au long du festival avec des démonstrations de conception d’accessoires de cosplay.

Animations proposées par FuturoLAN

On ne présente plus le stand Minecraft organisé et administré par FuturoLAN et l’association Endorah sur lequel sera proposé des challenges sur le jeu du même nom, ainsi qu’une nouvelle construction inédite.

Suite au succès lors de la précédente édition en physique, FuturoLAN organisera de nouveau, durant la Gamers Assembly, le “Grand Jeu”. Il s’agit d’un jeu de piste qui mettra en action des “Bénévoles Non Joueur” qui proposeront des quêtes sous forme d’énigmes, de mini-jeux et d’observation pour découvrir les différents stands de l’Espace Famille.

Les présents sur la Gamers Assembly Festival Édition

La Gamers Assembly Festival Édition accueille depuis toujours tous ceux et celles désireux d’exprimer leur passion et leur talent, mais aussi de les partager. L’événement a vu grandir de grands noms du jeu vidéo, comme Kayane, qui revient cette année encore pour le plus grand plaisir des combattants versus.

Aujourd’hui, la Gamers Assembly est un lieu de rendez-vous presque évident pour tous ces influenceurs issus de l’univers jeux vidéo, geek, ou esport, qui se déplacent chaque année pour soutenir le festival et échanger avec leur communauté.

Cette année les fans de la websérie geek Noobs pourront retrouver sur leur stand toute l’équipe pour des séances de photo-dédicaces. Les plus challengers pourront tenter d’affronter GEN1US, fidèle invité de la Gamers Assembly lors de compétitions sur League of Legends.

Côté compétition esport, Shaunz, célèbre streameur de la plateforme Twitch accompagné de son équipe AEGIS viendra caster la grande finale TeamFight Tactics. La Gamers Assembly comptera également dans ses halls joueurs les membres de la célèbre équipe tourangelle Solary présents en nombre dans les compétitions officielles.