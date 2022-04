Découvrez les coulisses de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Paris, le 13 avril 2022 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon et Paramount Consumer Products, nous offrent un aperçu des coulisses du développement de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : ils reviennent en vidéo sur la genèse de cette relecture du grand classique du dessin animé des années 90. Le beat’em up néorétro sortira cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

Cette vidéo coulisses filmée dans les locaux de Tribute Games permet au co-fondateur du studio Jean-François Major et au CEO de Dotemu Cyrille Imbert d’évoquer la concrétisation de leur rêve de toujours de travailler sur un jeu Teenage Mutant Ninja Turtles. Après avoir créé différents jeux à succès avec les talents de Tribute Games (entre autres studios), Major s’est associé à Dotemu afin de sécuriser les droits pour une adaptation vidéoludique reprenant le design, intemporel, des tortues ninjas de 1987. Découvrez dans cette toute nouvelle vidéo comment ces décennies de réflexion se sont muées en vision, puis en projet concret :

« Contribuer à un univers aussi légendaire que Teenage Mutant Ninja Turtles est une opportunité incroyable à tous les niveaux, mais même après avoir bouclé un projet TMNT il y a des années, j’ai toujours gardé l’espoir de créer une expérience se déroulant à l’époque qui m’a tant émerveillé étant enfant. » déclare Major. « Nous avons finalement trouvé un partenaire qui partage la passion de Tribute Games pour les tortues ninjas. Avoir l’opportunité de poursuivre l’héritage des beat’em all classiques TMNT avec lesquels les fans du monde entier ont grandi est surréaliste. »

« La réputation que nous avons construite grâce à nos partenaires exceptionnels, sur la modernisation de grands classiques comme Streets of Rage 4, a été cruciale pour commencer ce voyage avec Nickelodeon et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge » déclare Cyrille Imbert. « Tribute Games partage clairement notre passion pour l’univers de TMNT. Leur grande compréhension de l’essence même du beat’em all et leur dévotion sans faille en font l’équipe parfaite pour garantir que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est bien l’évolution que les fans d’action méritent. »

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2 ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.

Pour partager une bonne part de pizza avec les tortues masquées, ne manquez pas le site officiel de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ajoutez le jeu à votre Liste de Souhaits sur Steam et suivez @Dotemu et @TributeGames sur Twitter. Un Discord est également disponible pour aller à la rencontre d’autres passionnés de tortues ninjas qui font la loi.