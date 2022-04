L’événement Libération d’Apex Legends accueille de nouveau le mode à durée limitée Point d’ignition

Le 14 avril 2022 – EA et Respawn Entertainment dévoilent le tout nouvel événement à durée limitée d’Apex Legends intitulé Libération, disponible du 19 avril au 3 mai prochain. Il accueillera de nouveau le mode Point d’ignition et proposera aux joueurs de remporter des objets cosmétiques inédits et bien plus encore.

Découvrez la bande-annonce de l’événement Libération :

Plus d’informations sur cet événement à durée limitée sont disponibles dans l’article de blog dédié ainsi que ci-dessous :

Retour du mode Point d’ignition – Combattez sur Olympus comme jamais auparavant grâce au retour tant attendu du très populaire mode à durée limitée Point d’ignition! Dans le mode Point d’ignition, les objets de soin sont retirés du butin et remplacés par des « zones de Point d’ignition », de vastes secteurs à l’intérieur desquels toutes les Légendes sont soignées.

Objets cosmétiques thématiques – Mettez la main sur 40 objets cosmétiques exclusifs à l'événement comme « Langage des machines » pour Crypto, « Mauvais robot » pour Pathfinder, « Collision quantique » pour Wraith, « Fronde » pour Valkyrie, « Pacification carcérale » pour la C.A.R., « Suppression » pour le Hemlok, « Creusage de tombe » pour le Peacekeeper et « Pyromanie » pour la Rampage ! Les joueurs peuvent également acheter des packs Libération pour débloquer des objets cosmétiques, des charmes d'arme, des suivis de stats et bien plus encore.

Événements Flash – Déchaînez la pleine puissance des Légendes et relevez deux séries de défis hebdomadaires afin de débloquer des objets cosmétiques sur le thème de l'événement. 19-26 avril – Les récompenses incluent un badge unique, un charme épique, un skin épique pour le RE-45 et un skin épique pour Seer. 26 avril – 3 mai – Les récompenses incluent un badge unique, un pack Apex rare, un holo-spray épique Nessie boxeur et un pack Libération.

Mise à jour de l'onglet Thématique – EA et Respawn ont mis à jour l'onglet Événement thématique dans le cadre de l'événement Libération, de manière à mettre en avant le nouveau contenu et à faciliter la navigation dans les menus.

