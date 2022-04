Pinball FX3 – Indiana Jones: The Pinball Adventure (Nintendo Switch) – Le test

Les jeux de flipper, c’est d’abord et avant tout une passion. Parfois, celle-ci nous vient du temps passé dans un café avec des potes de lycée ; parfois, elle vient d’un titre offert sur un PC doté de Windows 95 avec une fille qui nous fait les yeux doux. Ça peut même venir d’un passe-temps familial le dimanche après-midi autour d’un Amiga 500. Une passion qui conduit certains d’entre nous à construire leur propre flipper numérique. Et pour ceux-là, la Rolls des logiciels est Pinball FX3 de Zen Studio. Ce titre est disponible depuis décembre 2017, gratuitement, sur nos Nintendo Switch avec deux tables. Il faut passer à la caisse pour en obtenir de nouvelles. Et justement, arrive aujourd’hui une table mythique basée sur la trilogie Indiana Jones. L’occasion de nous replonger dans le monde merveilleux de la balle argentée, mais attention au tilt.

Sa place est dans un musée

Si le logiciel Pinball FX3 est gratuit sur Switch, les tables ne le sont pas. Il faut ainsi débourser entre 2,50€ et 3€ pour chaque nouveau flipper que nous souhaitons ajouter à notre bibliothèque. La plupart faisant partie d’un bundle regroupant plusieurs tables de la même licence, il nous est souvent possible d’en acquérir trois pour la somme de 10€. Pratique pour les amateurs de flippers ayant pour thème Alien ou les jeux Bethesda par exemple. Obtenir l’ensemble des tables disponibles (plus de cinquante à ce jour) revient tout de même à plus de 160€, un bel investissement.

La stratégie de découper son offre en bundle est toutefois assez intéressante sur Switch, une console qui permet de jouer en mode portable. Il est tout à fait concevable de n’acheter que sa table préférée pour ainsi l’emmener en voyage ou dans les transports en commun. Toutefois, lorsque ce nouvel ajout à notre bibliothèque arrive au prix fort de 15€ et que cet achat ne nous ramène qu’une seule et unique table, il y a de quoi réfléchir avant de passer à la caisse. Les amateurs de DIY ayant réalisé leur propre flipper, n’étant pas à ce montant près, ne réfléchiront pas. Mais les joueurs épisodiques, même fans de la licence, pourront se poser la question.

À ce tarif, nous découvrons une reproduction numérique de ce que fut l’un des flippers les plus iconiques des cafés du monde entier : le fameux flipper Indiana Jones de Williams, sorti en 1993. Introuvable à l’heure actuelle pour moins de 4000€ en occasion, le montant de 15€ semble alors dérisoire pour nous permettre de revivre les sensations de l’époque. Avec son lanceur en forme de pistolet, ses avions et son plateau orientable, il est l’un des flippers les plus beaux et complets en termes de mécaniques de jeu jamais sorti.

Ce flipper Indiana Jones, c’est bien sûr un ensemble de bumpers, de rampes, de cibles et de batteurs… Mais si, les deux éléments que nous contrôlons et qui nous permettent d’envoyer valser, très loin du trou central, notre bille. Mais cette table devenue mythique, c’est aussi et surtout une mise en scène des trois films Indiana Jones. Eh non, le quatrième n’est rien d’autre qu’une légende urbaine

On a appelé le chien Indiana

Nous aurons ainsi à viser correctement pour obtenir l’idole des aventuriers de l’arche perdue avant de devoir dénicher Marion, perdue dans les rues du Caire, en atteignant différents objectifs pour finir par atteindre le puit des âmes et sa multibille, durant laquelle certaines cibles valent deux millions chacune. Mais ce n’est que le premier des trois films ; nous aurons aussi des quêtes nous rappelant les déambulations d’Indy dans le temple maudit, ou celles en compagnie de son père dans la dernière croisade.

Toutes ces missions sont accompagnées d’effets numériques qui, bien évidemment, ne pouvaient pas être présents sur le flipper mécanique sorti en 1993. Nous voyons ainsi le professeur Jones se promener au-dessus de notre table en attrapant une branche au lasso, ou encore les avions s’envoler avant de revenir à leur place. Ces animations ne sont jamais dérangeantes, que nous jouions en nomade ou en docké. Elles sont assez courtes et concentrées sur une section de l’écran non essentielle au déroulement de notre partie.

Le résultat, grâce au moteur de Pinball FX3, est toujours aussi beau à voir. Le jeu est très plaisant, peu importe notre façon de le consommer. Rappelons toutefois que notre Switch bien aimée permet d’y jouer en tenant la console à la verticale. Si les Joy-Con restent attachés, nous pouvons contrôler les flippers à l’aide des touches B et X. Malheureusement, ceux-ci ne peuvent être déclenchés en même temps. Il vaut mieux alors, si possible, les débrancher pour jouer avec les touches ZL et ZR avec l’écran posé sur nos genoux, ou sur la tête de notre voisin, mais cela reste à vos risques et périls et nous vous le déconseillons vivement.

Vous avez les yeux de votre père

L’écran tactile peut lui aussi détecter nos appuis. Le résultat est mitigé, car nous perdons en visibilité à cause de nos gros doigts boudinés. Jouer en tenant l’écran dans son sens classique à l’horizontale est toujours possible, la caméra suit alors la bille rendant nos parties moins lisibles. Jouer sur un grand écran, toujours en mode paysage, produit les mêmes problèmes, mais la taille plus grande permet une meilleure précision et atténue les problèmes de lisibilité.

En fait, pour les amoureux du flipper, le meilleur moyen de profiter du titre de Zen Studios c’est de mettre son téléviseur en mode portrait, de le poser sur une surface légèrement inclinée, puis de jouer avec nos Joy-Con détachés. Le plaisir est immédiat et incomparable, et la précision et la lisibilité sont alors irréprochables. Maintenant que les docks Switch sont disponibles à l’achat séparément, les amoureux du DIY vont pouvoir se faire plaisir sans avoir à débourser des sommes folles pour une configuration PC ; un dock Switch fera très bien l’affaire.

Pour le reste, cette table Indiana Jones profite du moteur de Pinball FX3 pour voir apparaître un classement mondial en ligne. Des défis permettent aussi de s’entraîner en ayant à réaliser le meilleur score avec une unique bille, ou en réalisant le meilleur score dans un temps limité. Des bonus, supprimables en mode tournoi, permettent aussi de profiter de bumpers plus rémunérateurs, de multiplicateurs de scores à actionner au bon moment, ou de ralentisseurs de billes. Ces mécaniques, à débloquer en fonction de nos réussites dans les défis, ajoutent une couche au gameplay plutôt classique des flippers.