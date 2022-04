Splatoon 3 est confirmé pour le 9 septembre sur Nintendo Switch

22 avril 2022 – Splatoon 3 sortira le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Les Inklings et les Octalings vont pouvoir disputer des matchs hauts en couleur aussi bien à Cité-Clabousse qu’à travers la Contrée Clabousse et découvrir de nouvelles fonctionnalités, des armes inédites ainsi que les derniers équipements à la mode.

Dans Splatoon 3, le mode Guerre de territoire peut donner lieu à des matchs endiablés à 4 contre 4 se déroulant sur des champs de bataille nouveaux comme anciens, et où les deux équipes s’affrontent pour colorer la plus grande partie du terrain. De nouvelles images permettent d’en apprendre plus sur l’un de ces nouveaux stages, la banlieue Balibot, ainsi que sur le transperceur, une nouvelle arme en forme d’arc qui permet de projeter de l’encre à la verticale comme à l’horizontale. La nouvelle vidéo Splatoon 3 – Gameplay du mode Guerre de territoire (Nintendo Switch) regroupe toutes ces nouvelles découvertes et permet de découvrir entre autres un aperçu du nouvel équipement disponible.

Splatoon 3 propose également, en plus de matchs frénétiques à 4 contre 4, une campagne solo inédite ainsi que le retour du mode Salmon Run. Au cours de la campagne solo, les joueurs et joueuses incarneront Numéro 3 pour faire face aux Octariens et découvrir les secrets d’Alterna et de l’étrange bouillie hirsute.

Quant au mode Salmon Run, il demandera aux joueurs et joueuses d’unir leurs forces** pour repousser des vagues de dangereux Salmonoboss, dont certains sont d’une taille colossale !

Afin de s’échauffer avant la sortie de Splatoon 3, les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel possédant un exemplaire de Splatoon 2 vont pouvoir dès aujourd’hui accéder au DLC Splatoon 2: Octo Expansion sur Nintendo Switch dans le cadre de leur abonnement, et profiter ainsi sans coût supplémentaire du contenu de cette généreuse extension***.

Pour accéder au contenu du DLC Splatoon 2: Octo Expansion DLC dans le cadre de leur abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, les abonnés peuvent télécharger le DLC gratuitement depuis la page du jeu sur le Nintendo eShop. Depuis une console Nintendo Switch, le DLC Splatoon 2: Octo Expansion peut être téléchargé en se rendant sur sa page depuis le Nintendo eShop, puis en sélectionnant le bouton « Télécharger » dans la section « Contenu pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel » au sommet de la page.

Le DLC Splatoon 2: Octo Expansion place les joueurs dans la peau de l’Octaling Numéro 8, qui se réveille sur le quai obscur d’une station de métro sans le moindre souvenir. Numéro 8 doit se frayer un chemin à travers un mystérieux complexe souterrain dans une aventure qui s’étend sur 80 missions pleines de défis. Celles et ceux capables de s’extirper du chaos des profondeurs pourront ensuite participer aux matchs multijoueur sous forme d’Octaling.

