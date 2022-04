Une nouvelle vidéo Japonaise pour Nintendo Switch Sports

La reprise des sessions de sport dans le salon est maintenue pour ce vendredi ! (le 29/04/2022).

Histoire de s’échauffer un peu, nous vous proposons de découvrir cette publicité japonaise (plutôt amusante), mettant en avant le Tennis dans le salon (qui rappellera sans doute des souvenirs à certains).

ça se passe par là:

Et si vous hésitez encore à vous procurer ce titre, n’hésitez pas à relire notre preview juste là !

Le jeu comprend un total de six sports au lancement, à savoir le volley-ball, le badminton, le bowling, le football, le chambara et le tennis, le golf arrivant plus tard dans l’année. Il y a un système de montée en niveau en jouant en ligne, la personnalisation des personnages comme de nouvelles tenues et équipements, et des points en jeu peuvent être gagnés en jouant en ligne.