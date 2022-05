Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en mai 2022

Après un mois d’avril 2022 assez riche en bons jeux, le mois de mai semble plus calme, avant un mois de juin en feu.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Touken Ranbu Warriors (24 mai)

« Touken Ranbu Warriors » est un jeu d’action, résultat de la collaboration entre « Touken Ranbu -ONLINE- », le jeu de simulation d’« esprits des lames » de DMM GAMES et NITRO PLUS, et la série des WARRIORS de KOEI TECMO GAMES, célèbre pour ses palpitants combats en « 1 contre 1 000 ».

Les personnages Touken Danshi, que les fans du jeu d’origine reconnaîtront, foncent sur le champ de bataille en 3D. En plus de l’action palpitante que vous pouvez attendre d’un jeu de la série WARRIORS, profitez de combats remplis d’animations nombreuses et variées. Combattez aux côtés d’un partenaire (partner) ou participez à un duel (dueling). Guerroyez auprès de Touken Danshi lors de batailles aussi belles que féroces.

Les Touken Danshi, 15 lames incarnées mais laissées sans but depuis la disparition du Saniwa, leur maître, sont soudainement attaqués par la History Retrograde Army. Après cette bataille, le Government of the Time leur confie une nouvelle mission : effectuer des « onslaught investigations. » Les lames privées de maître n’ont d’autre choix que de quitter le monde chaotique de l’époque Sengoku, dont l’histoire est déjà en train de changer.

Kao the Kangaroo (27 mai)

Kao le kangourou est un jeu de plateforme 3D amusant qui regorge d’exploration, d’aventure et de mystère ! Rejoignez Kao, une boule de poils pleine de fougue, dans sa quête pour percer les secrets qui entourent la disparition de son père. Il parcourra des contrées aux innombrables dangers, casse-tête et adversaires. À chaque détour, il trouvera un nouvel indice qui le rapprochera un peu plus du monde secret qui bouillonne à la surface.

Eiyuden Chronicle: Rising (10 mai)

Eiyuden Chronicle: Rising associe une aventure palpitante au milieu de ruines antiques à l’histoire d’une ville renaissant de ses cendres. Attirés au tumulus runique voisin par des lentilles et d’autres trésors, nos héros apprennent que la ville s’efforce de se reconstruire après un tremblement de terre et décident de l’aider. En chemin, ils résolvent des conflits opposant des aventuriers passionnés et des habitants méfiants qui préféreraient que le tumulus retrouve son calme habituel. Ils en profitent pour partager l’origine de leur intérêt pour les trésors, renforçant leurs liens par la même occasion. Vous découvrirez que ce tumulus runique abrite un lourd secret aux conséquences désastreuses pour l’un des personnages. Ce qui commence comme une simple chasse au trésor évolue en une sombre conspiration qui secoue le monde entier et sème des éléments que l’on retrouve dans l’histoire principale d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Le jeu présente une partie des personnages d’Eiyuden Chronicle et leurs origines au fil d’éléments d’action palpitants et de tâches captivantes pour la reconstruction de la ville. Les joueurs associant le jeu à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes pourront bénéficier d’avantages.

Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound / ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman (13 mai)

Devinez qui est de retour avec un tout nouveau pack ! Eh oui, NIS Classics revient en force et vous propose deux classiques du jeu de console remaniés et prêts pour l’action. Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound met en scène des complots diaboliques avec du tout nouveau contenu ! Aidez Lord Zetta à envahir et reprendre possession du Netherworld, et lorsque votre soif de conquête au nom du mal sera rassasiée, ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman a des personnages personnalisés pour mettre de bonnes raclées à l’ennemi ! Plongez-vous dans le système de personnalisation élaboré pour créer un guerrier unique et traverser en combattant des cartes générées de façon aléatoire, créant ce faisant votre propre histoire !

DEADCRAFT (19 mai)

Bienvenue dans DEADCRAFT, une toute nouvelle approche du genre action-survie apocalyptique ! Dans un monde dévasté par un virus mortel, Reid, à moitié zombie, ne peut pas juste compter sur sa hache et sa débroussailleuse (et tout ce qui lui tombe sous la main) pour survivre aux hordes de morts-vivants… Il doit aussi se constituer sa propre armée de zombies. Choisissez bien vos alliés et vos ennemis si vous voulez réchapper à cette apocalypse en un seul morceau !

Time on Frog Island (12 mai)

Naufrage sur une île étrange. Une terrible tempête éclate sur les eaux autour de vous, propulsant votre bateau majestueux sur les côtes rocheuses d’une île aux alentours. À votre réveil, vous découvrez votre bateau en mille morceaux, échoué sur une île étrange peuplée de… grenouilles ? Tentez de trouver de quoi réparer votre bateau en faisant de multiples échanges qui vous mèneront aux quatre coins de cette île hors du commun. Faites la rencontre de personnages sympathiques, résolvez des puzzles qui demandent de la réflexion, trouvez des trésors cachés, et découvrez bien d’autres choses en explorant le monde de Time on Frog Island.

The Centennial Case: A Shijima Story (12 mai)

Un jeu mêlant mystère et aventure unique et prenant, sur le thème de la vie éternelle et avec de vrais acteurs. Résolvez un mystère ancestral et utilisez vos pouvoirs de déduction pour découvrir la vérité. Trouvez les indices, émettez vos hypothèses et démêlez les mystères grâce à votre logique.

Une série de morts inexplicables secoue la famille Shijima depuis un siècle. Lors d’une visite aux Shijima, l’auteure de romans policiers Haruka Kagami se retrouve à devoir élucider quatre affaires de meurtre, se déroulant à des époques différentes. Le camélia rouge et le Fruit de jouvence présagent la mort. Et c’est à vous de découvrir la vérité…

Rogue Lords (12 mai)

Un rogue-like gothique fantastique dans lequel vous incarnez le Diable ! UN CONTE SOMBRE Vaincu il y a de nombreuses lunes, vous êtes finalement de retour avec vos plus fidèles disciples pour prendre votre revanche sur ces misérables Chasseurs de Démon. Jouez runs après runs et collectez d’anciens artefacts afin de reconquérir votre pouvoir et reprendre la place qui vous revient de droit. LE DIABLE SE CACHE DANS LES DÉTAILS Créez votre équipe de génies du mal parmi lesquels Dracula, le Cavalier Sans Tête ou Bloody Mary. Optimisez leurs compétences et créez des synergies pour affronter les mortels qui osent se dresser sur votre chemin. Débloquez de nouveaux sorts, collectez des âmes, faites les bons choix lors des évènements et utilisez vos pouvoirs pour terrasser les forces du bien !

Seven Pirates H (12 mai)

Rejoins la jeune pirate Parute Kairi et Otton le monstre lubrique dans une aventure pour retrouver les trésors perdus de la mer Monsupi ! Déterminée à forger sa légende, Parute hisse les voiles avec une boussole magique et l’aide d’un dynamique équipage de jeunes filles monstres. Mais ce qui démarrait comme une aventure tapageuse à travers des îles inexplorées révèle petit à petit un secret bien plus sinistre. À travers des rencontres pittoresques avec les pirates rivaux et des voisins dans le besoin, Parute et compagnie découvriront des vérités perturbantes à propos du roi qui gouverne ces mers, ce qui pourraient bien les mener tout droit vers une confrontation susceptible d’anéantir son adorable équipage ! Seven Pirates H est un RPG traditionnel basé sur l’exploration et la découverte, avec une gigantesque dose de fan service en bonus ! En tant que Parute, tu dirigeras ton groupe de jeunes filles monstres au combat contre de vicieux ennemis, en exploitant leurs faiblesses pour prendre le dessus dans des batailles au tour par tour. Pars à l’aventure à travers les îles et chevauche Otton pour atteindre des zones secrètes, rassembler des objets et améliorer tes capacités en montant de niveau !

Citizen Sleeper (5 mai)

Incarnez un ouvrier en fuite, échoué sur une station sans foi ni loi située aux confins d’une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des JdR plateau.

LA VIE SUR ERLIN’S EYE Une station abandonnée aux confins d’un système en crise. Délabrée, sans foi ni loi, en proie au chaos mais grouillant d’activité, elle a été fondée par des idéalistes dans l’ombre d’un effondrement corporatif. Elle est désormais tenue par des alliances anarchiques, des factions en piteux état et un désir commun de se libérer du joug corporatif.

TRAVAILLEZ, FAITES-VOUS PAYER, SURVIVEZ À chaque cycle, vous choisissez que faire de votre temps : échinez-vous sur des chantiers, servez dans des bars, écumez les marchés pour trouver des composants rares ou glanez un peu de nourriture dans les rues. Forgez ou brisez des alliances, découvrez des secrets bien gardés et échappez à vos poursuivants. Apprenez à survivre et à prospérer, un cycle après l’autre.

AIDEZ VOS AMIS La station abrite des personnages de tous horizons qui tentent de mener une existence parmi les étoiles : pilleurs d’épaves, ingénieurs, pirates informatiques, barmen, vendeurs de nourriture sur le pouce… chacun avec son histoire. Choisissez ceux que vous voulez aider et, ensemble, bâtissez votre avenir.

DÉCOUVREZ LEURS SECRETS Piratez le Cloud de la station pour accéder à des décennies de données numériques afin de découvrir de nouvelles zones et de percer des secrets bien gardés. C’est votre unique pouvoir et, grâce à lui, vous pourrez changer votre avenir. Secrets corporatifs, IA perfides et données perdues attendent ceux qui cherchent à plonger dans les profondeurs des réseaux de la station.

CRÉÉ POUR MOURIR Essen-Arp considère que vous lui appartenez, vous n’êtes qu’un actif insignifiant dans son portefeuille à l’échelle cosmique. Vous êtes le produit d’un système abusif dans un univers où l’expansion de l’humanité s’est faite à grands coups d’exploitation et d’extraction. Échappez aux créateurs de votre corps qui se meurt et tracez votre voie dans un monde futuriste, profondément cohérent et foisonnant d’imagination qui se fonde sur les concepts de précarité, d’identité individuelle et de liberté.

Wildcat Gun Machine (4 mai)

Plongez dans l’enfer de ce dungeon crawler et glissez-vous entre les balles pour éliminer des hordes de monstres abjectes avec votre arsenal d’armes, de mechas et de gentils petits chatons. Explorez des donjons labyrinthiques et libérez de gigantesques mechas des griffes d’antiques dieux démoniaques. Les affrontements sont exigeants et spécialement conçus (pas de place à l’aléatoire) pour vous proposer de savoureux problèmes tactiques. S’équiper, dévaster, se faire tuer, se venger ! Une sélection de plus de 40 types d’armes. Découvrez leurs caractéristiques uniques, comme les balles à tête chercheuse, les rayons laser longue distance ou les cartouches explosives dévastatrices. Des super-aptitudes capables de tout désintégrer à l’écran ! Des améliorations de personnage suivant le style du joueur. Les joueurs en quête d’un minimum de mansuétude augmenteront le nombre de régénérations possibles, lorsque les amateurs de vitesse amélioreront leurs stats de déplacement et leurs qualités de sprinter.

MY LITTLE PONY: Aventure à la Baie de Port-poney (27 mai)

Ramène la magie à Equestria et joue avec la nouvelle génération de personnages MY LITTLE PONY, dans une aventure pleine de joie, de mode et d’amis ! Sunny, poney terrestre, veut rendre le monde meilleur en organisant la Journée de la Baie de Port-poney, une fête de l’amitié et de la magie. Mais un poney veut tout gâcher. Il vole les gâteaux, libère les lapins et gribouille même les tableaux de Ruby ! Aide Sunny à mettre sur pied la fête la plus magique d’Equestria. Utilise ta magie pour organiser des défilés de mode, trouver des animaux trop mignons, voler avec les Pégases et bien plus encore. Personnalise tes poneys en débloquant des nouvelles compétences, des accessoires comme des chapeaux, des bijoux et des rollers, et la magie de la mode. Tes amis Hitch, Izzy, Zipp et Ruby seront là pour te donner un coup de sabot. Et tu peux inviter un autre joueur à s’amuser avec toi dans les mini-jeux multijoueur ! Les poneys ont besoin de toi pour rendre la Journée de la Baie de Port-poney inoubliable ! Sauras-tu démasquer le mystérieux trouble-fête et ramener la magie ?

DEVIENS UN PONEY – Incarne l’aventureuse poney terrestre Sunny, et utilise ses pouvoirs magiques pour rendre le monde meilleur

APPRENDS DE NOUVELLES COMPÉTENCES – Débloque des pouvoirs et accessoires de poney comme des vêtements, des sacs et des capacités magiques

EXPLORE LA BAIE DE PORT-PONEY – Pars à l’aventure dans la Baie de Port-poney et au-delà pour ramener la magie

AMUSE-TOI EN MULTIJOUEUR – Joue avec un autre joueur pour organiser un défilé de mode, rassembler des lapins et bien plus encore !

Farm Tycoon (27 mai)

Partir des graines et aller jusqu’aux légumes et produits transformés. Vous trouverez des animaux, des abattoirs, des machines agricoles, des travailleurs aux compétences différentes, des entrepôts avec réfrigération, des anti-pesticides et bien d’autres choses. Une multitude de stratégies peuvent être mises en place pour rendre la ferme rentable. Vous pouvez par exemple créer une ferme polyvalente pour optimiser les systèmes, mais peut-être qu’une entreprise de jus de pomme entièrement durable et indépendante peut faire grimper les prix et être plus rentable ? Peut-être que l’utilisation exclusive de sources d’énergie respectueuses de l’environnement sera payante à long terme, en particulier avec la subvention du gouvernement ? Ou peut-être que vous aimez simplement les steaks de bœuf et vous voulez faire le meilleur filet mignon au monde ? Toutes vos idées entrepreneuriales et agricoles semblent possibles dans Farm Tycoon ! C’est le premier jeu du genre conçu spécialement pour les consoles. Toute l’interface utilisateur est adaptée aux sticks et aux boutons, sans les tracas habituels des curseurs virtuels souvent présents dans cette catégorie. De plus, la technologie de rendu 2XD, développée spécifiquement pour une expérience Nintendo Switch optimale, apporte de superbes effets visuels tout en garantissant des performances stables tout au long du jeu.

Principales caractéristiques :

Variété de choses à cultiver, et de bâtiments et machines pour créer votre ferme parfaite,

Interface utilisateur optimisée pour la meilleure expérience console,

Moteur graphique de rendu 2XD à la pointe de l’industrie,

Campagne, scénarios et mode libre pour un gameplay diversifié.

– Une variété de cultures – Vous ne voulez pas cultiver le blé typique, n’est-ce pas ? Peut-être aimeriez-vous avoir un verger avec des pommes, des fraises ou des concombres ? Dans Farm Tycoon, vous pouvez avoir de nombreuses cultures différentes que vous pouvez cultiver à la main ou à l’aide de machines, où chaque récolte a une date d’expiration précise. Avant de planter vos semis, pensez d’abord à la bonne préparation de la terre pour la culture. Observez vos plantes lorsqu’elles passent du stade de plantules vertes et fragiles à celui de la floraison, de la maturation et de la récolte.

– Installations de transformation et bâtiments agricoles – Une véritable ferme ne se résume pas à des champs. Elle nécessite de nombreuses installations, depuis les bâtiments agricoles et les granges jusqu’aux usines de transformation et aux usines. La peste a affecté votre récolte ? Il est peut-être temps d’investir dans une usine ? Construisez une installation spécialisée pour transformer ce que vous avez réussi à faire pousser. Produisez des jus et des aliments surgelés. Vous avez produit trop de lait de brebis, de vache ou de chèvre ? Commencez à produire du fromage ou du beurre, à moins que vous ne préfériez orienter votre ferme vers la production de viande.

– L’élevage d’animaux – La culture des plantes ne vous suffit pas ? Commencez à élever des animaux. Des plus petits, comme les abeilles, les lapins ou les dindes, aux chèvres et aux vaches. Veillez à leur fournir une alimentation animale adéquate et des soignants qualifiés. Élevez les animaux nouvellement achetés avant qu’ils ne commencent à produire des œufs ou du lait. Les abeilles aiment le sarrasin et le colza, alors créez des champs avec des plantes appropriées à proximité. Lorsque les animaux tombent malades, vous devrez appeler le vétérinaire, et si vous voulez faire reproduire vos animaux, vous devrez appeler l’inséminateur.