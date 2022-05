Demon Turf : Neon Splash (Nintendo Switch) – Le test

Demon Turf : Neon Splash a été développé par Fabraz et édité par Playtonic Friends. Le développeur Fabraz n’a fait que 2 jeux avec Demon Turf et Slime-san. Fabraz est accompagné du célèbre studio Playtonic connu pour avoir des anciens de Rareware et ils sont connus sous playtonic friend en tant qu’éditeur avec seulement 2 à leur actif et 3 jeux en cours de développement.

L’histoire te fait juste un coucou

Après les événements de Demon Turf, Beebz est devenue la reine, Luci (la pote de Beebz) demande à Midgi & Beebz de se retrouver dans un lieu du château encore inexploré. Luci a trouvé une peinture étrange et elle se met à briller et aspire le trio d’amis. L’histoire n’a rien à envier à son jeu principal, elle est juste là pour donner la raison d’avoir de nouveaux niveaux à explorer et obtenir de nouveau dialogue entre les 3 amis qui raconte un peu ce qu’il se passe après le couronnement de Beebz.

Un pur plateformer sans combat

Pour ceux qui n’ont pas joué à Demon Turf un rapide résumé des capacités : le double saut, la toupie pour aller plus loin ou faire un genre de long saut à la Mario Odyssey, le triple saut à la Mario 64 et lancer de main pour projeter les ennemis dans le vide ou dans les piques.

Demon Turf a aussi des capacités spéciales qu’on obtenait à chaque boss, le grappin pour s’accrocher à des certaines de poutres, la serpentine qui permettait de se déplacer vite et de monter les pentes, le corbeau pour planer sur de longues distances et le pouvoir de ralentir le temps sur une certaine zone. Le gameplay est relativement pareil que le jeu original, mais les capacités de Beebz ont toutes changées et elles sont clairement bien mieux. Le double saut est devenu un triple saut très maniable et rapide, le bouton L qui servait de choix de compétence, est remplacé par le pouvoir du corbeau qui est devenu un dash utilisable seulement au sol, le bouton R est la serpentine uniquement et le ZL est toujours la toupie chauve-souris.

Le système de combat avec les projections de main a été enlevé ainsi que le pouvoir de ralentir le temps n’est plus utilisable pour seulement se concentrer sur le côté plateformer/speedrun du jeu. Tous les mouvements comme la toupie ou le triple saut vont beaucoup plus vite et permettent d’atteindre des distances plus importantes, comme dit précédemment, il n’y a plus de combat donc ça rend le jeu encore plus jouissif dans ses enchaînements de plateforme et d’éviter les pièges. Vous pourrez changer vos compétences avec le magasin qui, en échange de sucettes collectées dans les niveaux, pourront vous modifier 2 capacités de Beebz, évidemment, ce n’est pas obligatoire. Le système de point de contrôle plaçable par le joueur est toujours présent, mais vous n’aurez accès qu’à 2 drapeaux dont 1 des 2 est le point de départ du niveau et n’oubliez pas qu’il faut être sur une surface qui ne bouge pas pour mettre votre drapeau.

Des niveaux haut en couleur

Les niveaux sont devenus des lignes presque droites où il faut arriver à la fin dans les plus bref délai possible et l’exploration n’est plus trop présent vu que les objets collectables sont généralement en plein dans le passage sauf pour les vinyles qui permettent d’obtenir la version remix du niveau.

Surtout, ne vous fiez pas à l’apparence des niveaux à première vue, en gros, des lignes droites simple, mais si vous cherchez un peu plus loin vous verrez des routes alternatives qui permettront d’aller 100 fois plus vite si vous utilisez intelligemment toutes les compétences de Beebz (il existe déjà un speedrun en 9min52sec et votre serviteur l’a fini en 1h11min)

Le jeu veut que vous alliez le plus vite possible à la ligne d’arrivée en prenant un maximum de raccourci. Evidemment, ça ne sera pas chose facile avec les nombreux obstacles qui mettront votre skill à l’épreuve. Les versions remix des niveaux se passent dans les mêmes décors que ceux d’origine, en revanche la difficulté a été revu et ça sera encore plus dur…

C’est tellement court que c’est déjà fini

Demon turf : Néon Splash n’est techniquement pas un DLC, en revanche, il dure aussi longtemps que beaucoup de dlc puisqu’on aura seulement 10 niveaux de base plus 9 niveaux remix bonus dont le monde final qui n’aura pas droit à une version remix. Le véritable intérêt d’avoir si peu de contenu est qu’après avoir fait tous les niveaux de base, on pourra voir la durée totale qu’on a pris pour finir le jeu et il sera consultable par vos amis. Ce « DLC » a clairement été créé pour le speedrun puisqu’on ne s’arrête jamais de bouger et ils ont retiré tout ce qui vous stoppait dans le jeu de base, c’est-à-dire, le système de combat. Malgré tout le 100% est présent il suffira de récupérer tous les vinyles, Obtenir toutes les sucettes pour acheter les capacités bonus et finir tous les niveaux dans un temps donnée pour obtenir des trophées qui complétera le jeu. Tout ça pour vous dire que le jeu ne dure que 4h à 5h maximum en 100% et pour seulement 1h à finir le jeu de base, c’est court sauf si vous cherchez à le speedrunner.

Des graphismes paisibles avec la musique de la nervosité

La musique ne vous laisse pas respirer, là où le jeu original pouvait avoir des musiques lentes et tranquilles, ici la musique est frénétique et clairement elle vous demande de se bouger le cul !!! Toutes les musiques sont excellentes peu importe le niveau, la seule chose qu’on pourrait reprocher c’est qu’on a seulement 4 musiques et même les niveaux remix n’ont pas une version alternative des musiques des niveaux de base alors qu’il porte le nom « remix ».

Les graphismes sont toujours cette espèce de 2D pour les personnages et de la 3D pour les décors, en revanche les couleurs sont ultra flashy où on pourrait croire à un monde de peinture. Lorsqu’on marche, de la peinture coule à chaque pas, les décors ont souvent des toiles et des pinceaux avec les différents thèmes des niveaux du jeu de base (plage, ville urbaine et montagne enneigée). C’est vraiment beau et ça change des couleurs sombre qu’on voyait constamment du monde des enfers.