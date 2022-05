Genshin Impact n’est pas annulé sur Nintendo Switch mais toujours en developpement

Annoncé en 2019, Genshin Impact est disponible sur de nombreux supports et semble loin des « drama » qu’il avait provoqué lors de son annonce.

A l’époque et dès la première bande-annonce, les fans ont remarqué que le jeu ressemble beaucoup à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Certains prétendent qu’il s’agit plus d’un plagiat que d’un hommage. L’opening du jeu présenté ressemble presque exactement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. La gestion des objets est également très similaire. Votre personnage principal peut escalader, mais il est limité par une jauge d’endurance. Les ennemis du jeu se cachent dans des bâtiments extrêmement similaires à ceux où les Bokoblins glandent en attendant Link. Les comparaisons ne s’arrêtaient pas là. Lors de la ChinaJoy de 2019, Genshin Impact a été annoncé pour une sortie sur PS4, ce qui a poussé certains fans à bout. Certains propriétaires de Switch ont protesté publiquement contre l’annonce du jeu, via le signe de main le plus connu du monde. Il y a même eu un homme qui a éclaté sa PS4 lors de l’annonce ! Cela ne changera pas la sortie du jeu sur PS4 bien sûr, mais c’est assez surprenant de voir un retour de flamme de ce niveau se produire, surtout dans un pays (la Chine) où le jeu n’est pas sorti (a l’époque de l’annonce), la Nintendo Switch n’étant pas encore distribuée. Retournement de situation juste après, l’éditeur ayant annoncé la sortie du jeu aussi sur Nintendo Switch pour 2020, mais sans rien dire de plus depuis lors. En 2022, on pensait le jeu annulé voir le developpement même pas commencé sur Nintendo Switch. Le jeu est depuis disponible sur nombre de plateformes et nombreux aussi sont les retours positifs sur ce F2P Gacha qui a finalement un univers bien à lui.

Au fur et à mesure que les années ont passé depuis la révélation initiale, les propriétaires de Switch ont commencé à se demander si Genshin Impact arriverait un jour chez nous. Ces dernières semaines, ces craintes se sont accrues, car une poignée de bandes-annonces officielles de Genshin Impact ne mentionnaient pas la Switch dans la description YouTube. Cette mention a ensuite été rajoutée dans les descriptions, mais n’a guère contribué à apaiser les craintes des fans. Pour tenter de dissiper la confusion, Gonintendo.com a contacté l’éditeur/développeur miHoYo pour essayer de mettre les choses au clair. La société a accepté de fournir une déclaration confirmant la version Switch au site US.

« La version Switch est toujours en cours de développement, et nous publierons plus d’informations au fur et à mesure que nous progresserons. » -Xin Yang, spécialiste mondial des relations publiques, miHoYo

C’est assez peu et direct, mais cela confirme au moins que « commercialement » ou « politiquement », le jeu semble toujours en cours de portage.