Résumé complet: Nintendo Direct Indie World – 11/05/2022

11 mai 2022 – À l’occasion d’une nouvelle présentation Indie World, Nintendo et ses partenaires d’édition et de développement des quatre coins du monde ont révélé de nouveaux détails sur une vingtaine de titres indépendants à venir sur Nintendo Switch, dont quatre seront disponibles dès aujourd’hui : Mini Motorways, Soundfall, OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition et Gibbon: Beyond the Trees.

Les temps forts de la présentation ont inclus l’annonce d’Another Crab’s Treasure signé Aggro Crab, une aventure soulslike prenant place dans un monde sous-marin accablé par une mystérieuse malédiction, et Wildfrost, un roguelike tactique où les joueurs devront construire et personnaliser leur deck au fil de leur périple pour mettre fin au gel éternel.

Parmi les autres jeux présentés figuraient ElecHead, un astucieux jeu de plateformes qui demandera d’utiliser sa tête, Batora: Lost Haven, un RPG d’action non linéaire axé sur un récit se déroulant sur des planètes aussi fascinantes que colorées, ainsi que Totally Accurate Battle Simulator, un jeu de simulation de batailles à la physique bancale à souhait.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les titres présentés :

Ooblets par Glumberland : cultivez et dressez de mignonnes petites créatures nommées ooblets tandis que vous démarrez une nouvelle vie dans la communauté florissante de Badgeville. Personnalisez votre style, nouez des amitiés, décorez votre maison, gérez votre boutique et participez à des concours de danse épiques. Vous pouvez aussi habiller vos ooblets, participer à des mini-jeux et explorer toutes sortes de lieux à travers le monde d’Oob avec chacun des personnages, quêtes, objets et ooblets uniques. Ooblets arrivera cet été sur Nintendo Switch.

Batora: Lost Haven par Stormind Games et Team17 : embarquez pour un voyage cosmique dans ce RPG d’action non linéaire axé sur un récit interplanétaire combinant les fonctionnalités d’un hack’n slash et d’un twin-stick shooter. Dans Batora: Lost Haven vous incarnez Avril, une jeune fille de 16 ans qui se voit dotée de pouvoirs surnaturels extraordinaires et qui doit sauver sa planète suite à un mystérieux événement dévastateur. Explorez des planètes fascinantes et colorées et trouvez l’équilibre parfait entre corps et esprit pour faire face aux défis et aux obstacles que vous rencontrerez tout au long de votre aventure. Choisissez votre destinée dans Batora: Lost Haven, qui arrivera cet automne sur Nintendo Switch.

ElecHead par NamaTakahashi : ce jeu entièrement développé par une seule personne et dont le prototype a été créé au cours d’un concours universitaire est un astucieux jeu de plateformes et d’énigmes en 2D qui vous fera utiliser votre tête. Vous y incarnez Elec, un petit robot chargé de ramener la lumière sur le monde. Grâce à l’électricité qu’il émet, Elec est capable d’activer les murs, sols, plateformes et interrupteurs en entrant simplement en contact avec eux. Il peut également détacher sa tête de son corps pour électrifier des objets à distance, mais attention à la récupérer dans les 10 secondes si vous ne voulez pas qu’Elec tombe en panne. Elec va devoir utiliser sa tête (dans tous les sens du terme) pour explorer de fond en comble un complexe truffé de pièges. ElecHead arrivera cet été sur Nintendo Switch.

Soundfall par Drastic Games et Noodlecake : dans ce dungeon-crawler qui combine l’action explosive d’un looter-shooter avec un gameplay rythmique, vous incarnez un Gardien de l’harmonie, un génie musical téléporté par les Compositeurs au beau milieu du monde de Symphonia pour affronter les forces de la Discordance. Synchronisez vos actions avec la musique pour gagner en puissance, personnalisez votre style de jeu avec plus de 500 pièces d’équipement et découvrez des milliers de combinaisons de butin possibles. Aventurez-vous en solo ou au sein d’un groupe de quatre joueurs* ** max à travers des niveaux progressivement générés par la bande-son du jeu, qui réunit plus de 140 titres qui sauront vous accompagner au fil des parties. Soundfall arrivera sur Nintendo Switch dans la journée.

Wildfrost par Deadpan Games et Chucklefish : affrontez les éléments dans ce jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like. Améliorez et personnalisez vos adorables compagnons et développez votre village entre deux parties pour débloquer de nouvelles cartes, événements et défis à relever. Construisez-vous un deck qui saura mettre fin au gel éternel dans Wildfrost, qui arrivera cet hiver sur Nintendo Switch.

Totally Accurate Battle Simulator par Landfall Games : dirigez des personnages flageolants venant de terres anciennes, de lieux effrayants et de mondes fantastiques dans cet hilarant jeu de simulation de batailles. Totally Accurate Battle Simulator vous invite à admirer vos fantassins flageolants mener des batailles qui transcendent les âges. Plus de 100 types de wobbleurs sont disponibles d’entrée et vous pouvez en créer de nouveaux dans le créateur d’unité. Vous pouvez également envoyer vos personnages se battre contre ceux de vos amis en multijoueur local* ou en ligne**. Totally Accurate Battle Simulator arrivera cet été sur Nintendo Switch.

Gunbrella par Doinksoft et Devolver Digital : incarnez un garde forestier mal fagoté qui cherche à se venger et armé d’un mystérieux Gunbrella. Dans ce jeu d’action-aventure noir-punk, vous croiserez au fil de votre enquête des monstres, des gangsters, des policiers, des sectateurs ainsi que d’autres personnages toujours plus étranges dans un monde où les ressources naturelles se font de plus en plus rares. Collectez des pièces détachées et des éléments pour améliorer le Gunbrella qui vous permet de planer, vous balancer, foncer, plonger et d’affronter vos ennemis dans des combats en scrolling horizontal. Gunbrella arrivera l’an prochain sur Nintendo Switch.

We Are OFK par Team OFK : découvrez une série interactive sur les coulisses de la formation d’un groupe, une histoire de rêves, d’amour et de paiements de loyer à Los Angeles. Au fil des épisodes hebdomadaires, vous interagirez avec un casting de personnages entièrement doublés et suivrez l’histoire d’Itsumi Saito et de ses amis. We Are OFK arrivera cet été sur Nintendo Switch.

SILT par Spiral Circus et Fireshine Games : plongez vers d’angoissants abysses océaniques et élucidez des mystères depuis longtemps oubliés dans ce jeu d’aventure et d’énigmes. Explorez un monde sous-marin surréaliste empli d’étranges machines, de ruines antiques et de formes de vie dangereuses. Prenez possession des créatures environnantes et utilisez leurs capacités pour résoudre les énigmes et vous enfoncer toujours plus profondément dans les ténèbres. Plongez dans les sombres abysses de SILT, qui arrivera le mois prochain sur Nintendo Switch.

Mini Motorways par Dinosaur Polo Club : avez-vous déjà rêvé de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages ? Mini Motorways est le jeu qu’il vous faut. Dessinez et construisez les routes de métropoles effervescentes, faites en sorte que le trafic reste fluide et gérez les améliorations telles que les autoroutes et les ronds-points avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Combien de temps pourrez-vous garder les villes du monde en mouvement ? Attachez votre ceinture, Mini Motorways, arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.

Wayward Strand par ghost pattern : montez à bord d’un étrange hôpital volant et explorez un monde vivant dans cette touchante aventure narrative dans l’Australie rurale des années 70. Incarnez Casey Beaumaris, une intrépide journaliste en herbe, et suivez les différents personnages occupant l’hôpital pour découvrir les secrets de ce lieu. Les histoires de plus d’une dizaine de personnages se déroulent en temps réel, à vous de choisir auxquelles vous voulez prendre part. À chaque expérience du jeu, vous aurez l’opportunité de découvrir quelque chose que vous n’aviez pas vu auparavant. Wayward Strand atterrira le 21 juillet sur Nintendo Switch.

Cult of the Lamb par Massive Monster et Devolver Digital : un monde généré aléatoirement vous attend dans ce jeu d’action-aventure. Glissez-vous dans la peau d’un agneau possédé qui a échappé à l’abattage par l’entremise d’un étrange inconnu, et qui n’a pas d’autre choix que de payer sa dette… en bâtissant une communauté très loyale d’adorateurs forestiers. Récupérez des ressources pour bâtir des structures, puis rassemblez votre courage pour explorer des donjons mortels tels que le Silk Cradle. Aventurez-vous dans ses profondeurs, bravez araignées rasoirs et autres mille-pattes toxiques avant d’affronter le seigneur Shamura. Cult of the Lamb arrivera cette année sur Nintendo Switch.

Another Crab’s Treasure par Aggro Crab : explorez un monde sous-marin au bord de l’effondrement dans ce soulslike peuplé de crustacés. Incarnez un bernard-l’ermite nommé Kril et utilisez en guise de coquillage les ordures qui tapissent les fonds sous-marins pour survivre aux attaques de prédateurs faisant plusieurs fois votre taille. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour récupérer votre propre coquillage et dévoilez les sombres secrets de la pollution de l’océan, mettez la pince sur plus de 50 coquilles potentielles et mesurez-vous à de terribles adversaires. Another Crab’s Treasure arrivera l’an prochain sur Nintendo Switch.

Gibbon: Beyond the Trees par Broken Rules : maîtrisez un système de déplacement dynamique pour vous balancer, glisser et réaliser des sauts périlleux à travers une jungle peinte à la main. Dans cette aventure sur la survie et la liberté, vous incarnez un gibbon perdu qui se lance dans un dangereux voyage vers des terres inconnues. Courez vers la liberté en mode libération, ou plongez dans un récit racontant la lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde. Gibbon: Beyond the Trees arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.

OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition par SIGONO : partez à la recherche d’astéroïdes, rencontrez toutes sortes de personnages et élucidez le mystère du chant des étoiles dans ce jeu d’aventure et d’énigme de type narratif. La protagoniste Eda, qui peut percevoir le mystérieux son émis par les astéroïdes, fait la rencontre d’un jeune homme qui s’est lancé à leur recherche. Ensemble, ils s’aventureront jusqu’aux confins de l’espace pour déchiffrer un ancien mythe. OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.

L’Indie World a également présenté une série d’annonces mettant à l’honneur des titres tels que Card Shark, désormais disponible en précommande et dont la démo fera son arrivée dans la journée ; A Guidebook of Babel, qui arrivera cet automne sur Nintendo Switch ; OneShot: World Machine Edition, qui arrivera cet été sur Nintendo Switch ; Cursed to Golf, qui arrivera également cet été sur Nintendo Switch ainsi qu’Idol Manager, qui arrivera le 25 août sur Nintendo Switch.

