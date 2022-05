Allan Wake II et Alan Wake Remastered sur Nintendo Switch: ça arrive

Après avoir eu le droit à son retour sur PC, XBOX et Playstation, notre bon Alan Wake sera également de retour sur nos consoles Nintendo Switch. Le survival horror de Remedy n’a toutefois pas encore de date de sortie annoncée. Que ce soit pour sa version Remastered du premier, ou alors sur le second jeu qui a également été annoncé.

De plus, nous apprenons l’achat des droits sur la licence par AMC dans le but de produire une série TV

Alan Wake Remastered propose l’expérience intégrale, avec le jeu principal et ses deux extensions scénarisées, « The Signal » et « The Writer », dans de nouveaux graphismes en 4K époustouflants. La trame épisodique haletante est pleine de rebondissements inattendus, de moments de suspens palpitants et de séquences de combat intenses où les balles ne feront pas le poids face aux ténèbres. Les cinématiques du jeu, les personnages excentriques et les paysages majestueux du nord-ouest du Pacifique ont été améliorés pour une expérience qui promet des visuels forts et une atmosphère troublante.

Alan Wake 2 proposera, quand à lui, de voir une plus grande panoplie d’émotions chez Alan, nous permettant de découvrir qui il est vraiment.

Il n’y aura pas de démo ni de bande annonce pour le moment, afin de laisser les équipes travailler pleinement sur les jeux.