Wingspan – Extension Europe (Nintendo Switch) – Le test

Il y a un peu plus d’un an de cela, nous vous présentions avec beaucoup de bonheur le jeu de société Wingspan, désormais disponible sur Nintendo Switch avec une élégance parfaitement notable, à l’image de son jeu physique. Mais alors que nous dégustions encore ce cadeau sur console, quelle bonne surprise d’apprendre que ce dernier s’est paré d’une extension consacrée à la faune aviaire européenne. De quoi retourner « à tire-d’aile » sur notre grand jeu favori…

Pour toutes celles et ceux qui découvrent au fil de ces quelques lignes l’existence même du jeu Wingspan, nous vous invitons vivement à faire une petite lecture de notre test ICI afin d’en découvrir les premières grandes lignes.

Les ailes du succès

L’ensemble du jeu repose sur le gain d’un maximum de plumes de la victoire, pouvant se récolter de multiples façons : avoir un maximum d’oiseaux joués dans leurs habitats respectifs, un maximum d’œufs pondus, mais aussi un maximum de nourriture stockée. Si sur le papier tout ceci ne paraît pas bien rigolo, dans les faits, il en est tout autre, et il faudra faire preuve d’un degré stratégique et visionnaire assez poussé afin de sortir victorieux de chacune des parties.

Les oiseaux sont présentés sous forme de cartes, avec un besoin spécifique en nourriture (du blé, des vers…), en lieu de résidence (plutôt forestier, plutôt dans la prairie ou encore dans une zone humide). Chaque carte est pourvue de ces informations, mais aussi d’un délicat dessin de l’espèce. Un petit cours ornithologique qui ne peut que nous séduire… L’idéal pour parfaire sa connaissance dans les espèces qui nous entourent (d’autant plus avec l’extension consacrée à l’Europe… Nous allons y venir).

Chacune des espèces se verra dotée d’une caractéristique propre, d’un pouvoir, lui permettant de rendre la partie plus profitable au joueur, ou encore d’aller tirer les vers du nez du joueur (miam, un petit asticot tout frétillant !).

Grâce à un astucieux manège stratégique, le joueur pourra choisir de poser de nouvelles cartes oiseaux, de prendre un peu plus de nourriture, de pondre des œufs… Avec pour objectif : la gagne ! Oui, les oiseaux sont bien mignons, mais le but de la partie reste tout de même de triompher de son (ou de ses) adversaires !

Les adversaires pourront aussi bien être parfaitement virtuels, avec une difficulté plus ou moins importante, ou bien parfaitement humains. À côté de vous, ou à l’autre bout de la France, puisque le support en ligne est présent (et cela quelle que soit la plate-forme de jeu des joueurs). Ce dernier offre notamment la possibilité de réaliser plusieurs parties en parallèle, comme il serait possible de le faire sur un téléphone mobile. Dans de telles circonstances, la portabilité de la Switch prend tout son sens… Les plus habiles pourront même tenter de devenir le meilleur joueur de la semaine. Allez les champions, montrez-vous !

Les ailes de l’Europe

Pourtant déjà pourvue d’un bon contenu et d’une qualité générale respectable, l’extension consacrée à l’Europe ne manque pas d’étoffer avec succès le soft d’origine. Pour tous ceux qui auraient oublié les règles, le tutoriel (précis et agréable) permet de se remettre en vol (en selle), tout en consacrant une partie à l’Europe. La découverte est alors d’autant plus profitable qu’elle est expliquée avec sagesse. La véritable partie peut débuter…

Le joueur est invité à choisir le type de partie qu’il souhaite, avec ou non l’extension de l’Europe. Cette dernière offre 81 nouvelles cartes d’oiseaux (annotée EE), 5 cartes bonus et de nouveaux objectifs. Les nouvelles parties seront de fait toujours plus pimentées, avec des stratégies toujours plus fines à mettre en place.

La prise de connaissance des nouvelles espèces est particulièrement agréable pour qui s’intéresse un peu aux oiseaux… Cette fois-ci, les oiseaux sont véritablement ceux qu’il nous est possible de côtoyer au gré des quelques balades sous les contrées européennes. Citons simplement le rollier d’Europe, mis en avant dès le tutoriel, mais qui a su aussitôt faire mouche dans notre esprit sensible à cette espèce. Et vous, quelle espèce viendra vous cueillir par la beauté de ses traits sous cette petite carte pleine de pouvoirs… ?

Autre nouveauté particulièrement appréciable qui ne manquera pas de bouleverser quelques situations, certaines cartes sont dotées d’un pouvoir qui ne s’active qu’à la fin de la manche. Une manche qui bascule alors sous les traits de cette pie pleine d’audace…

En effet, tout comme le jeu d’origine, cette extension se déploie toujours avec beaucoup de charme, les dessins y sont précis et d’une qualité remarquable pour la plupart. Quelques nouveaux avatars et autres papiers peints complètent le contenu disponible. L’encyclopédie est toujours ancrée dans le soft avec toutes les bonnes qualités que nous lui avions déjà attitrées… Bémol tout de même sur les explications vocales anglaises qui ne sont malheureusement pas traduites en français.

L’extension européenne de Wingspan est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour une petite dizaine d’euros.

Le saviez-vous ?

Pawel Gorniak est l’auteur de l’œuvre musicale disponible sur les parties de Wingspan. La qualité est telle qu’il est possible de retrouver les morceaux sur les plateformes d’écoutes musicales en ligne…