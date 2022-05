Vers une Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition ?

Warriors Orochi 3 est un jeu d’action hack-and-slash qui a été lancé pour la première fois sur PlayStation 3 et Xbox 360 le 22 décembre 2011, puis sur PSP le 19 juillet 2012 et sur Wii U le 18 novembre 2012. Warriors Orochi 3 Ultimate, une version actualisée et améliorée du jeu, a été lancé pour la première fois sur PlayStation 3 et PS Vita le 26 septembre 2013, puis sur PlayStation 4 le 26 juin 2014, Xbox One le 2 septembre 2014 et sur Nintendo Switch le 9 novembre 2017.

La classification australienne (ici) a évalué le jeu Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, qui n’a pas été annoncé pour le moment.

Une suite, Warriors Orochi 4, a été lancée pour la première fois sur PlayStation 4 et Switch le 27 septembre 2018, puis sur Xbox One et PC le 16 octobre 2018. Le jeu amélioré Warriors Orochi 4 Ultimate a été lancé pour la première fois sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 19 décembre 2019, puis sur Xbox One le 14 février 2020.