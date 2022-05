Fall Guys devient gratuit et sort sur Nintendo Switch le 21 juin accompagné d’une nouvelle saison

Londres, 16 mai 2022 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer que Fall Guys deviendra gratuit pour tous le 21 juin 2022. Cette date marque également la sortie du jeu sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S | X et sur l’Epic Games Store en plus d’une version nouvelle génération sur Playstation 5. Le crossplay et la crossprogression seront également supportés sur toutes les plateformes grâce aux Epic Online Services.

Ce lancement marque également le début de la saison la plus riche en gaffes de Fall Guys, avec des tas de nouveaux défis et nouvelles récompenses pour l’ensemble des joueurs, ainsi que des mises à jour majeures des systèmes de progression du jeu et une nouvelle monnaie en jeu appelée Show-Bucks.

Toujours développé avec amour par l’équipe talentueuse de Madiatonic, Fall Guys est prêt à ravir ses fans grâce à une de très nombreux nouveaux contenus. L’action débute avec la saison 1 : « Free For All » – une nouvelle saison dans laquelle nos haricots préférés arrivent en masse dans une arène géante pour se disputer la gloire ultime dans des événements et des arènes inédites.

Afin de remercier la communauté mondiale des joueurs de Fall Guys pour le soutien qu’ils ont apporté au jeu depuis son lancement, nous avons décidé de récompenser les joueurs ayant acheté le jeu en leur offrant le Legacy Pack, contenant des cosmétiques rutilants ainsi que le premier Season Pass. Le Season Pass est une nouvelle version survitaminée du système de progression gratuit du jeu pouvant être acheté avec la nouvelle monnaie du jeu, les Show-Bucks. Le système de progression gratuit du jeu restera en place, ainsi que la monnaie existante, les Kudos.

Retrouvez tous les détails sur les nouvelles fonctionnalités et les changements dans le blog d’annonce. Plongez dans Fall Guys le 21 juin 2022 et jouez gratuitement sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X et l’Epic Games Store.