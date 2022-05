Lila’s Sky Ark (Nintendo Switch) – Le test

Tout le monde connaît Legend of Zelda, mais si vous connaissez ce petit jeu indépendant avec un mini lutin tout de vert vêtu qui part en quête pour sauver sa belle princesse et en chemin fracasser 10000 jarres. Ben oui bien sûr que tout le monde connaît ce jeu et le genre qu’il a créé, le Zelda like. Nous n’allons pas revenir sur ce qu’est ce genre, mais simplement dire que bon nombre de jeu se sont essayé à la copie de ce genre. Certains y sont parvenus avec brio, tandis que d’autres se sont cassé les dents. Descendons dans le terrier du lapin blanc et voyons ce que donne le jeu Lila’s Sky ark.

Quand Alice rencontre Zelda

Soyons tout de suite francs, le jeu nous présente bel et bien une histoire. Mais le jeu se présente dans un pixel art digne du 1er Zelda et son récit se fera donc sans cinématique et à travers seulement quelques images éparses et textes. Il serait dommage de gâcher les éléments du scénario, même si celui-ci est quasiment détaillé dans la fiche de jeu eShop. Ici, nous trouvons dommage de raconter cette trame qui viendra se mettre en place lentement.

Mais pas d’inquiétude, si nous ne dévoilerons pas ici l’histoire, nous dirons quand même que nous sommes face à un récit intéressant et pouvant même se montrer poignant. Mais mis à part l’histoire, que nous propose ce jeu si mystérieux. Ben, il nous invite à un voyage dans un monde mystérieux aux inspirations d’Alice au pays des merveilles. Divers passages nous permettront de nous frayer un chemin dans des zones plus sombres et pouvant plus s’apparenter à une sorte de monde sombre. Pour le reste de l’univers que le titre nous propose, il est coloré et vivant. Diverses créatures peuplent cet univers fantasmagorique, des licornes, des boules d’eau, des sortes d’œil roulant et autres joyeusetés plus ou moins gentilles viendront nous côtoyer.

Vous reprendrez bien un peu de crafting

Toutes ses créatures, bien que pas toutes agressives, nous permettront tout de même d’acquérir des matériaux. Ces divers matériaux collectables, nous permettent entre autres de nous soigner ou bien de créer des ustensiles pouvant être utiles pour la suite de l’aventure. On ne va pas se mentir, bien que cela semble intéressant, au final on s’ennuie un peu trop vite. On ne sait pas vraiment toujours quoi faire, quasiment tous les dialogues sont beaucoup trop nébuleux pour qu’on puisse savoir précisément qu’est-ce que l’on effectue pour pouvoir accéder à la suite de l’histoire.

En tant que bon Zelda like, le jeu se pare d’énigmes à résoudre. Plus ou moins difficiles, ces dernières seront le seul vrai intérêt du jeu avec son crafting. Hormis son côté Zelda, le titre lorgne aussi du côté des Metroidvania. En gros, le monde que l’on explore va peu à peu s’ouvrir à nous. Diverses zones, une fois le pouvoir ou l’objet récupéré seront accessibles. Si cela peut nous pousser à l’exploration, tout se montrera au final très répétitif et pas forcément valorisant dans les buts à atteindre.

Donnez-moi des pierres

Dans ce jeu nous croiserons diverses créatures, comme dit précédemment, certaines seront hostiles. Pour ces dernières, aucun soucis, nous aurons une superbe épée et un arc pour nous en défaire. Non, on déconne. On aura juste le droit à de banales pierres et autres objets trouvés par ci par là qui feront office d’armes de fortune à balancer sur la gueule des bestioles. Peu intuitif, ce système de combat se révèle même frustrant, car nous ne savons pas vraiment combien de projectiles lancés pour abattre l’ennemi. En effet, nous n’avons pas de barre de vie visible sur les ennemis, tout se fera au petit bonheur la chance. Heureusement, quelques combats de boss viendront étoffer cet aspect combat et sera un peu mieux mis en scène. Il est à noter que ce voyage fantastique nous prendra à peu 5 a 6 heures, voir même moins si nous avons l’âme d’un speed runner.

Pour en finir avec ce voyage, parlons de la partie graphique et de la bande son. Pour les graphismes, aucune grande surprise, nous sommes face à un jeu exhibant fièrement un pixel art à la sauce Zelda 1er du nom. Néanmoins, certains paysages se montreront plus diversifiés que d’autres et pourraient même se montrer joli. Les couleurs utilisées oscillent entre le sombre et le coloré. En gros sur la partie graphique, il ne faut pas s’attendre à un jeu magnifique, il est joli, mais sans plus. Pour la bande sonore, ce sera le même constat. De prime abord, nous nous sentons bercé par la mélodie douce et enchanteresse des notes de musiques, puis celle-ci disparaît pour laisser la place à une mélodie plus discrète.