Simon The Sorcerer – Origins : le préquel de la franchise Simon The Sorcerer est en développement !

Magie, monstres, puzzles et bien d’autres surprises attendent les fans avec le retour de Simon l’un des héros les plus apprécié des jeux vidéo

Rome-Italie, le 19 mai 2022 – L’éditeur Leonardo Interactive et le développeur Smallthing Studios ouvrent un nouveau chapitre de l’histoire des jeux vidéo en annonçant le développement de Simon the Sorcerer – Origins, sur PC et consoles, le préquel du jeu d’aventure point&click original Simon The Sorcerer. Le lancement d’Origins est une réinterprétation moderne de cette franchise classique de jeux d’aventure sortie il y a près de trente ans.

Simon the Sorcerer a conquis le cœur des joueurs dès sa sortie sur les ordinateurs MS DOS et Amiga et a ouvert la voie aux aventures visuelles de type point&click. L’utilisation de graphismes et de mécanismes de jeu récents utilisés pour Simon the Sorcerer – Origins ravira les fans de la première heure qui pourront replonger dans l’aventure, et attirera également la nouvelle génération de joueurs intéressés par la renaissance actuelle des franchises classiques.