Reverie Knights Tactics (Nintendo Switch) – Le test

1C Entertainment est un éditeur de jeux vidéos provenant d’Europe de l’Est à l’origine du jeu dont nous allons parler dans ce test : Reverie Knights Tactics. Leurs principaux faits d’armes sur Nintendo Switch sont les très bons Deep Sky Derelicts et Ion Fury. Alors, ce jeu peut-il prétendre à être ajouté dans la liste des réussites sur la console hybride ?

A la recherche de la gloire perdue des elfes

Il y a bien longtemps, les elfes étaient au sommet de leur gloire. Leur technologie et leur savoir rayonnaient à travers le monde. Leur capitale Lennorien était un modèle de réussite architecturale et économique. Mais cette supériorité a créé de nombreux ennemis à la communauté elfique. En tête de file de ses opposants, les gobelins attendaient dans l’ombre afin de pouvoir vivre autrement qu’en récoltant les miettes laissés par les elfes. C’est ainsi que commença la guerre entre ces deux races. Si les elfes réussirent à les repousser une première fois, la seconde tentative fut la bonne pour les gobelins. Ils se mirent à détruire la capitale elfe et à réduire en esclavage les survivants.

Nous commençons notre aventure bien des années plus tard, sur une île reculée et préservée de la guerre. Aurora, le personnage principal, n’est encore qu’une apprentie de l’ordre des mages lorsqu’elle est appelée pour une mission très importante : retrouver les membres d’une précédente expédition partie retrouver la cité perdue des elfes. Cette mission relève d’une importance toute particulière pour Aurora, car un des membres de l’expédition portée disparue est son père adoptif. C’est ainsi pleine d’espoir et de détermination que notre jeune mage prend la mer pour regagner le continent. Sans se douter de l’aventure qui l’attend…

Un RPG tactique et narratif

Reverie Knights Tactics est un RPG tactique au tour par tour dans lequel vous prendrez des décisions qui pourront modifier l’histoire. En-tout-cas, c’est l’ambition du jeu. Si la partie tactique est respectée, la partie narrative, quant à elle, nous laisse perplexe. En effet, lors des nombreux dialogues du jeu, vous pourrez faire des choix qui vous feront basculer vers le chaos ou vers l’ordre. Mais, malgré nos choix, nous n’avons vu que très d’influence sur notre aventure.

En ce qui concerne l’aspect tactique en revanche, le jeu tient plutôt bien ses promesses. Nous parcourons une carte du monde afin d’avancer vers l’objectif final : Lennorien, la capitale déchue des elfes. À chaque étape de notre aventure, évidemment, nous allons rencontrer des ennemis qu’il faudra battre pour poursuivre notre quête. Comme dans tout bon RPG tactique, votre groupe de personnages gagnera de l’expérience au fur et à mesure de vos victoires, vous permettant d’obtenir de nouvelles compétences et d’améliorer vos combattants. Pour maximiser l’expérience récoltée au cours de chaque combat, il vous faudra réaliser des objectifs optionnels, propres à chaque bataille.

Le déroulé de chaque combat est là aussi classique : vos personnages possèdent deux points d’action à utiliser pour se déplacer et utiliser une compétence. Mais quelques idées intéressantes viennent pimenter un peu l’expérience du joueur.

La particularité des combats dans Reverie Knights est que l’environnement fait partie intégrante de la bataille. Vous pourrez récupérer des objets en cours de combats, mais aussi utiliser l’environnement pour faire plus de dégâts. Par exemple, il suffira de propulser un ennemi sur un mur afin de l’affaiblir considérablement. Mais attention, car vos adversaires peuvent aussi utiliser cet environnement à leur avantage.

Une autre particularité intéressante du gameplay se trouve dans la possibilité de faire des attaques surpuissantes en combinant les attaques de deux, trois ou quatre personnages. Pour ce faire, il suffit que vos combattants soient adjacents au même ennemi pour pouvoir faire d’énormes dégâts et éventuellement des effets particuliers comme par exemple étourdir l’ennemi. Ces effets sont variables en fonction des combattants participants à cette attaque.

L’expérience de jeu en combat est donc assez tactique et offre des mécanismes plutôt intéressants. La difficulté est elle aussi bien dosée. Sans que cela ne soit ni trop difficile, ni trop facile.

C’est bôôôôô

Pour agrémenter tout cela, la patte graphique nous fait très plaisir grâce à des dessins très colorés entièrement faits à la main. Que cela soit en combat ou non, c’est très agréable à regarder.

Nos oreilles aussi ne sont pas en reste. Une bonne musique rock électro bien punchy vient dynamiser tout cela. Malheureusement, la musique est malgré tout assez redondante, mais cela ne nous a pas dérangé tant que cela.

Côté technique, rien à signaler hormis peut-être l’ajout de la prise en charge de l’écran tactile qui aurait été un plus sur les écrans en dehors des combats.

Enfin, le jeu possède une durée de vie correcte avec une douzaine d’heures pour arriver au bout de l’histoire. Et si vous avez apprécié ce jeu, sachez que la fin de l’histoire laisse une ouverture sur un potentiel deuxième opus.

Euh … sorry, I’m French

Le gros point noir pour nous français, est que le jeu n’est pas disponible dans la langue de Molière. Il est disponible en anglais, allemand, japonais, portugais, russe et chinois. Nous avons effectué notre test avec la version anglaise qui reste accessible sans être bilingue. Mais quand on sait qu’il existe beaucoup de dialogues, cela peut être très handicapant si vous n’êtes pas du tout à l’aise avec une des langues disponibles.