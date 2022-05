Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream passe en 1.07 aussi sur Nintendo Switch

Souvenez-vous qu’en Fevrier dernier, Koei Tecmo nous proposait une toute nouvelle aventure pleine d’alchimie avec Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream dont vous pouvez retrouver le test de Lordo sur cet article. Nous étions quelques fois revenu sur le jeu en partageant avec vous quelques sorties de DLC liés au titre. Aujourd’hui, nous revenons dessus pour vous parler de la mise à jour 1.07 du jeu. Pas de DLC ni même de traduction FR pour ceux qui prient et qui y croient encore. Il s’agit d’un simple correctif que nous détailleront plus ci-dessous ou que vous pouvez retrouver sur le site officiel. Nous invitons les joueurs qui sont dessus à jeter un coup d’œil et les autres à éventuellement craqué pour le jeu si l’avis de de notre test les a convaincus en ce sens.

Version 1.07 de Atelier Sophie 2:

– Résout un problème causant le crash du jeu en utilisant la « Mosaic Umbrella » (bonus obtenu en complétant le DLC « Atelier Plachta) dans l’aventure principale

– Résout un problème dans lequel les descriptions de certaines compétences, effets et particularités étaient différent de leur spécificité réelle.

– Résout un problème de lecture qui se produisait lorsque la musique changeait dans certaines scènes.

– Résout quelques problèmes d’affichage

– Autres ajustements et bugs résolus