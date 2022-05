gamigo s’engage pour le climat !

Le groupe gamigo rejoint l’Alliance Playing for the Planet pour agir en faveur de l’environnement avec plus de 35 sociétés de jeux

Hambourg, le 30 mai 2022 – gamigo est fier de devenir un membre de Playing for the Planet, une alliance créée par les acteurs de l’industrie du jeu vidéo afin de réduire l’empreinte carbone et intégrer des actions environnementales dans ses jeux.

Playing for the Planet est un groupe de sociétés de jeux vidéo ayant pris des engagements volontaires, ambitieux, spécifiques et limités dans le temps en faveur de la planète, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP). Faire partie de cette alliance signifie également que les entreprises collaboreront pour faire face à l’urgence climatique ensemble, afin de réaliser davantage que ce qu’une entreprise individuelle pourrait faire à elle seule.

« En tant qu’entreprise, c’est notre devoir de nous responsabiliser pour le développement durable et d’intégrer des mesures dans nos actions. C’est pourquoi nous sommes très fiers d’être acceptés en tant que membre de l’alliance Play for the Planet. » a déclaré Jens Knauber, PDG du groupe gamigo. « gamigo et sa société mère MGI ont déjà travaillé sur des projets de développement durable avec succès dans le passé et en tant que membre, nous pouvons désormais partager et échanger de bonnes pratiques ainsi qu’apprendre des autres studios de jeux de l’alliance Play for the Planet. »

Le groupe gamigo a accepté d’entreprendre les initiatives suivantes au cours des douze prochains mois : Réduire son empreinte carbone pour atteindre l’objectif de zéro émission d’ici 2022.

Sensibiliser ses joueurs au développement durable grâce à des activations environnementales dans ses jeux et en participant à la Green Game Jam annuelle organisée par l’Alliance Playing for the Planet . Depuis le lancement de l’alliance Playing for the Planet, l’initiative a soutenu les efforts de ses membres pour réduire leur empreinte carbone. Plus de la moitié d’entre eux s’engageant à atteindre des émissions de carbone nulles ou négatives d’ici 2030. L’Alliance a également incité ses membres à intégrer des actions environnementales dans des jeux destinés à une base de joueurs existantes par le biais de trois Green Game Jams. gamigo participera à la Green Game Jam 2022, la plus grande créée à ce jour avec plus de 50 studios participants. Les thèmes de cette Jam sont la nourriture, les forêts et notre futur. L’objectif est de faire évoluer les choix alimentaires d’un million de joueurs en faveur de l’environnement, de planter et protéger un million d’arbres et enfin de rassembler les joueurs dans une marche digitale pour le climat. Pendant la Jam, les studios participants cherchent à intégrer des actions supplémentaires sur le thème de l’environnement dans leurs jeux afin de capter l’attention de leurs joueurs pour lutter contre le changement climatique. Pour le groupe gamigo, rejoindre Play for the Planet s’insère parfaitement dans sa stratégie de développement durable. En 2021, gamigo et MGI ont pu déclarer une empreinte carbone neutre pour l’année 2020 avec un effort continu dans la réduction de son empreinte CO2 et ainsi maintenir une empreinte carbone neutre dans le futur. D’autres efforts incluent le soutien de la campagne de conservation de la nature Eden Reforestation Projects où grâce aux ventes en jeu de packs charité, la communauté de gamigo a pu augmenter la quantité de reforestation dans les régions les plus affectées du monde. Les planteurs ont ainsi pu recevoir en retour une compensation équitable pour leur travail de qualité.

À propos de l’Alliance Playing for the Planet L’Alliance Playing for the Planet a été lancée lors du Sommet Action Climat au siège des Nations Unies à New York. Les membres de l’Alliance ont la possibilité de toucher plus d’un milliard de joueurs de jeux vidéo. En rejoignant l’Alliance, les membres ont pris des engagements allant de l’intégration d’activités écologiques dans les jeux à la réduction de leurs émissions. Ils soutiennent également l’agenda environnemental mondial par le biais d’initiatives allant de la plantation de millions d’arbres à la réduction du plastique dans leurs produits. L’initiative est facilitée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le soutien de GRID-Arendal et Playmob. Pour plus d’informations sur l’Alliance Playing for the Planet, contactez siiri.maekelae@un.org.

À propos du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) Le PNUE est la principale voix mondiale en matière d’environnement. Il fournit un leadership et encourage le partenariat dans la protection de l’environnement en inspirant, informant et permettant aux nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures.