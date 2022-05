La Gratitude est à l’honneur au Pokémon GO Fest 2022

San Francisco, Californie, Lundi 30 mai – Niantic annonce des détails supplémentaires pour le Pokémon GO Fest 2022, un événement mondial qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 et le dimanche 5 juin 2022. Les dresseurs pourront débloquer des récompenses, gagner des bonus et découvrir un gameplay exclusif à l’événement. Ils pourront également effectuer des Recherches Spéciales pour en savoir plus sur le Pokémon mythique Shaymin, le Pokémon de la Gratitude.

Les dresseurs peuvent personnaliser leur expérience du Pokémon GO Fest en choisissant un niveau de difficulté pour leur Recherche Spéciale ainsi qu’un objectif : attraper, explorer ou combattre. Les dresseurs qui terminent la Recherche Spéciale gagneront une rencontre avec le Pokémon Mythique Shaymin dans sa forme terrestre. La rotation de Pokémon, habitats et rencontres : Pendant l’événement, différents Pokémon apparaîtront dans des habitats définis qui auront des rotations toutes les heures . Pour la première fois dans Pokémon GO, les dresseurs pourront rencontrer un Balignon Shiny, un Chamalot Shiny, un Carabing Shiny, un Coupenotte Shiny ou un Escargaume Shiny ! Une liste détaillée des rotations et des habitats des Pokémon est disponible ici.

Les dresseurs auront l’occasion de trouver des Pikachu spéciaux dans la nature, dans les raids à une étoile et en rencontre surprise dans les GO Snapshot. Avec un peu de chance, il sera possible de rencontrer un Pikachu Shiny ! Des nouveaux objets pour avatar inspirés de Shaymin seront disponibles dans la boutique du jeu et des autocollants spéciaux sur le thème du Pokémon GO Fest 2022 pourront être récupéré dans les PokéStops et dans les Cadeaux.

sur le thème du Pokémon GO Fest 2022 pourront être récupéré dans les PokéStops et dans les Cadeaux. T-shirt commémoratif Pokémon GO Fest 2022 : Les joueurs de certains pays pourront acheter des T-shirts commémoratifs de la Fête Pokémon GO 2022 et obtiendront un article avatar correspondant dans la boutique du jeu ! Veuillez trouver ci-dessous la liste des pays qui pourront acheter des T-shirts commémoratifs de la Fête Pokémon GO 2022 en les commandant à l’avance auprès de Niantic Supply. États-Unis, Canada, Mexique, Porto Rico Royaume-Uni, Irlande, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, Luxembourg, Suisse, Autriche. Nouvelle-Zélande, Australie

