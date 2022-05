DeadCraft (Nintendo Switch) – Le test

Les jeux de survie ont la cote depuis maintenant un bon moment, et cela n’est apparemment pas près de s’arrêter. Ses jeux proposant un gameplay plus ou moins difficile et une durée de vie généralement plus que convenable est une véritable mine d’or pour les développeurs. Alors, quand on mélange survie et zombies, un autre genre qui fait fureur depuis plusieurs années, il est à parier que cela pourrait donner un jeu fort sympathique. Ne perdons pas plus de temps et plongeons nous dans cette nouvelle apocalypse zombie.

Mad max versus walking dead

Après avoir subi une terrible et meurtrière pluie de météorites, la terre fut privée de soleil faute à cet amas de poussière créé par les impacts. Le monde fut en proie aux flammes et très vite il devint un immense terrain désertique et terriblement hostile. Mais comme un malheur n’arrive jamais seul, un virus s’est aussi invité à la partie. Présent dans les météorites, ce virus infecte les morts et les transforme en zombies. Ainsi naquit la pandémie du ZIV.

Les zombies ! Ahhh, que ça fait plaisir de voir ces chers et tendres morceaux de barbaque tenter de nous bouffer encore et encore.

Bon, c’est vraiment très rapide et vulgairement sommaire, mais en gros voilà le pitch de départ du titre. Dans tout ce chaos, nous incarnons Reid, un jeune homme ayant vraisemblablement eu divers soucis avec un chef de clan bien barbare. Apparemment ce dernier nous voulait quelque chose, mais il ne l’a pas obtenu. Ben non, car nous nous sommes vite enfuis pour arriver non loin d’un petit bidonville. L’histoire de notre personnage ne cessera de s’étoffer, avec bien sûr aussi toute une belle clique de personnages secondaires tous plus barrés les uns que les autres. Attention, il ne faut pas non plus s’attendre à une écriture de scénario parfaite, cependant celui-ci se suit avec un petit plaisir coupable et en français en plus. Le jeu n’est pas dénué d’humour et de référence en tout genre et saura de temps à autre nous décocher un petit sourire. Ah et bien sûr pour rendre encore plus fou le plaisir de l’histoire, Reid est un mi-zombie mi-homme, oui rien que ça. Bref, pas mal de petits rebondissements viendront étoffer le scénario et par la même occasion le gameplay.

Zombie ou humain

Il est temps de parler gameplay, nous sommes en face d’un jeu proposant de la survie pur et dur. Il nous faudra nous nourrir, boire et nous reposer pour espérer survivre. Bon si jamais on meurt, pas d’inquiétude, nous reprenons au dernier checkpoint, qui sont assez nombreux. Cela n’enlève rien à la difficulté du titre, même si ce dernier n’est pas insurmontable, il arrivera tout de même souvent qu’on aille mordre la poussière.

Non content déjà de devoir gérer notre énergie, notre soif et notre faim, il faudra aussi gérer notre degré d’humain et de zombie. Kesako ??? Notre personnage possède la capacité d’être à moitié zombie et humain, cela se caractérise visuellement par son bras gauche qui semble tout écorché. Mis à part le détail visuel, cela joue aussi sur le gameplay, en effet, nous sommes en pleine période post apo, donc nous allons croiser pas mal d’ennemis. Qui dit ennemis, dit combat, et qui dit combat, dit armes.

Pour notre arsenal, nous restons dans le classique, avec armes blanches, genre hache, couteau et battes, puis les armes à feu, pistolet, mitrailleuse et lance-roquette. L’arsenal est assez bien garni, mais pour avoir tout cela il va falloir farmer afin de débloquer les compétences, les plans et ensuite les construire. Mais revenons-en à notre bras zombie. En plus de nos armes traditionnelles, nous pouvons nous protéger et attaquer avec ce bras contaminé. Mais attention, car pour attaquer où se défendre avec celui-ci, il faudra que notre humanité soit basse. Pour cela, nous devons nous nourrir ou boire des aliments faisant baisser notre humanité, cela se traduit par une icône sur le coin gauche de l’écran. Grâce à cette nourriture, notre humanité laissera peu à peu place à notre côté zombie, mais attention, car si on abuse de ces aliments, notre part zombie prendra le dessus et nous finirons par nous déplacer comme tel. Pas vraiment punitif, mais suffisamment handicapant pour ne pas en arriver jusque-là.

Il faut survivre

Nous parlons d’aliments, ces derniers seront essentiels à notre survie. Ils pourront faire grimper notre faim, notre soif, l’énergie, la vie, l’humanité ou encore la part zombie. Chaque aliment possède ses stats et il sera essentiel d’y faire attention, sous peine de mordre la poussière. Cette alimentation sera trouvable sur le sol, ou parmi les butins que l’on obtiendra en tuant des animaux ou des ennemis. On pourra bien sûr aussi les acheter auprès de PNJ, ou encore les voler. Oui, oui, les voler.

Nous pouvons à loisir racketter les PNJ afin de les délester de leurs objets, mais ça fera baisser notre réputation et nous deviendrons alors un paria qu’on chassera. Pas d’inquiétude, ce système de réputation est seulement basé sur le même principe que celui d’un GTA, nous aurons un certain nombre d’étoiles, les gens essaierons de nous tuer. Pour faire cesser cela, il suffira d’aller quelque temps au vert afin de faire baisser ces étoiles et reprendre une vie normale. Concept intéressant, mais assez peu mis en avant et pas assez punitif. Mais revenons-en à nos aliments.

Comme dans tout bon jeu de survie, nous aurons de la gestion. Nous pourrons ainsi cultiver nos propres petites parcelles de champs afin de récolter divers aliments. Cela mettra du temps, mais c’est propre à tout bon jeu de survie. Nous pourrons aussi cultiver des zombies, oui des zombies, cela servira grandement le gameplay par la suite. En plus de ce côté agriculteur, nous pourrons aussi bien entendu construire diverses choses : un purificateur d’eau, des conteneurs, un camp et on en passe. La liste, bien que pas infinie, est tout de même assez garnie pour permettre de passer un bon et long moment avant d’en arriver au bout. Comptez d’ailleurs une bonne grosse dizaine d’heures pour voir le bout, mais attention, car comme dans tout bon jeu de survie cela dépendra de la vitesse de notre farming.

Justement, en parlant de farming. Nous collecterons des ponts de compétences, pour quasiment chaque action effectuée. Ces fameux points serviront ensuite à débloquer des compétences et améliorations. Santé, jauge de faim, de soif, d’énergie et on en passe seront de la partie pour les améliorations. Nous aurons aussi les compétences, feu de camp, cuisine, armes à feu, corps à corps et autres joyeusetés, la liste est assez bien garnie et il faudra batailler dur et longuement pour espérer tout débloquer. De plus, non content de devoir débloquer des choses pour notre côté humain, nous aurons la même chose pour la partie zombie, bref cela promet de passer pas mal de temps à farmer. Pour nous aider dans tout ça, nous pourrons bien sûr effectuer les missions principales, mais aussi les missions annexes. Rien de vraiment très glorieux a tout cela, la plupart, pour ne pas dire, toutes ,seront simplement des quêtes FedEx, aller à tel endroit, récupérer, donner ou tuer ceci et revenir au tableau de quêtes ou vers le PNJ. Bref, du classique.

Voyage en terre apocalyptique

Allez, c’est parti pour la dernière ligne droite, les graphismes et la bande son. Pour les graphismes, rien de vraiment très folichon, loin d’être moche le jeu présente tout de même quelques soucis de textures, rien de très handicapant visuellement, mais cela reste tout de même dommage. Le titre se présente en vue de dessus, une vue isométrique permettant de mieux voir notre environnement. Assez pauvre graphiquement, le jeu possède néanmoins une petite patte graphique, du moins dans ses cinématiques.

Même constat pour sa bande son, qui se permet le luxe d’être assez répétitive. Des notes rock et country nous accompagneront tout au long de notre aventure. Il est tout de même bon de noter que les dialogues sont entièrement doublés et cela en anglais ou en japonais. Cela fait toujours un petit plus dans un jeu qui offre déjà pas mal de petites choses.