Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en juin 2022

Après un mois de mai 2022 assez riche en bons jeux, le mois de juin est en feu !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Mario Strikers: Battle League Football (10 juin)

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (24 juin)

Révélez les destinées de trois grandes puissances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, un récit original dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Dans ce récit inédit, les trois futurs dirigeants des nations qui composent le continent de Fódlan vont faire la rencontre de Shez, mercenaire mais également personnage principal de ce nouveau titre. Quelle influence cette rencontre aura-t-elle sur l’avenir du continent ? Est-ce que Shez parviendra à faire face au plus redoutable des adversaires : le Démon Cendré ? Découvrez les réponses à ces questions dans un scénario inédit aux multiples embranchements. Prenez le temps d’explorer votre campement et d’interagir avec vos alliés avant chaque bataille. Entraînez-vous ensemble, partagez repas et conversations pour renforcer les liens qui vous unissent et débloquer de nouvelles techniques qui pourront faire la différence. Mettez vos talents tactiques à l’épreuve ! Donnez en temps réel des ordres à vos alliés tout en vous taillant un chemin à travers les légions ennemies. Certains éléments stratégiques de Fire Emblem: Three Houses, tels que les assistants, font aussi leur retour. Vos partenaires peuvent vous protéger et vous donner la possibilité de déchaîner de spectaculaires aptitudes spéciales Partenaire ! Déployez vos forces sur le terrain tout en gardant vos objectifs en vue. Restez à l’affût des événements qui peuvent surgir à tout moment, comme l’apparition de points d’inspection ou de la marchande Anna qui a toujours des objets utiles en stock ! Modifiez librement les classes de vos personnages pour vous préparer à toutes les éventualités. Tirez parti des caractéristiques uniques de vos compagnons d’armes en les associant à différentes classes pour explorer de nouvelles possibilités tactiques. Qu’allez-vous trouver dans ce récit inédit ? L’espoir… ou le désespoir ?

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (10 juin)

Revivez les moments les plus intenses de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba au travers de son protagoniste, Kamado Tanjirô! Suivez l’histoire de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La volonté ardente de Tanjirô Kamado – dans laquelle Tanjirô rejoint l’Armée des pourfendeurs de démons – jusque dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le film : le train de l’infini aux côtés de Rengoku Kyôjurô, le pilier de la flamme ! Affrontez les démons de la série avec d’impressionnants effets graphiques qui recréent fidèlement en 3D les techniques de combat cultes ! Faites s’affronter vos personnages préférés dans des combats inédits en choisissant parmi 24 combattants différents, composés aussi bien de protagonistes comme Kamado Tanjirô et Kamado Nezuko que de démons comme Rui (onzième lune des douze lunes démoniaques) et Akaza (troisième lune des douze lunes démoniaques).

Silt (1er juin)

Silt est un jeu d’exploration océanique surréaliste. Seul dans les abysses, vous incarnez un plongeur parcourant les profondeurs pour élucider les mystères qui y sont enfouis. Possédez les créatures environnantes pour résoudre les énigmes et vous enfoncer toujours plus profondément dans les ténèbres. La nature a évolué sous les formes les plus bizarres. Découvrez ces étranges organismes et parcourez les ruines sous-marines et les anciennes structures mécaniques cachées tout au fond de l’océan. Survivez à votre rencontre avec les goliaths des abysses et exploitez leur pouvoir pour réveiller la force sommeillant dans les profondeurs. L’art prend vie ! Le troublant univers monochrome de Silt est le fruit des croquis et de la sombre imagination de Mr Mead. Un voyage éprouvant vous attend…

The Lapins Crétins : Party of Legends (30 juin)

Les Lapins Crétins se sont lancés dans une aventure épique, rejoignez-les dans ce party game déjanté ! Aidez-les dans leur incroyable quête remplie de fous rires et de personnages hauts en couleur. Jouez en famille ou entre amis au plus incroyable des Lapins Crétins Party et découvrez une foule de mini-jeux désopilants.

Capcom Fighting Collection (24 juin)

Dix jeux d’arcade Capcom très populaires réunis dans une anthologie ! Retrouvez des titres très variés provenant de séries comme Street Fighter, Darkstalkers et Cyberbots, ainsi que la première sortie de Red Earth en dehors des salles d’arcade ! Bien entendu, il sera possible de jouer à tous ces titres en ligne ! Cette compilation est idéale non seulement pour les vétérans du jeu d’arcade qui se souviennent des jeux d’origine, mais aussi pour ceux qui souhaitent les découvrir !

Sonic Origins (23 juin)

Revis les aventures classiques de Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD rassemblées dans le nouveau remaster Sonic Origins ! De la fameuse zone Green Hill au dangereux robot Death Egg, plonge dans le passé pour déjouer les plans machiavéliques du Dr. Eggman en haute définition ! Cette nouvelle version inclut de nouvelles zones à explorer, des animations exclusives et un tout nouveau mode anniversaire !

Shadowrun Trilogy (21 juin)

Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

Shadowrun Returns

L’univers unique de Shadowrun, mélange de cyberpunk et de fantaisie, est devenu un véritable classique depuis sa création il y a plus de 30 ans. Il y a près de 10 ans, le créateur Jordan Weisman a retrouvé le monde de Shadowrun, modernisant ce classique sous la forme d’un jeu de rôle tactique au tour par tour pour un seul joueur. Dans la ville de Seattle, à la poursuite d’un mystérieux tueur, vous suivez une piste qui mène des bidonvilles les plus sombres aux mégacorporations les plus puissantes de la ville. Vous devrez faire preuve de prudence, demander l’aide d’autres shadowrunners et maîtriser les puissantes forces de la technologie et de la magie pour sortir indemne des ombres de Seattle.

Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut

En 2012, la magie a réapparu dans notre monde, réveillant de puissantes créatures légendaires. Parmi eux, le dragon Feuerschwinge, qui surgit sans crier gare des montagnes d’Allemagne, semant le feu, la mort et la destruction. Lorsque les forces allemandes finirent par l’abattre, cette victoire fut nommée « Dragonfall ». Nous sommes en 2054, 42 ans plus tard, et le monde a changé. Les progrès technologiques ont brouillé la frontière entre l’homme et la machine. Elfes et trolls évoluent parmi nous, d’impitoyables multinationales saignent le monde à blanc et le règne de terreur de Feuerschwinge n’est plus qu’un lointain souvenir. L’Allemagne est divisée. Un régime d’anarchie installé, connu sous le nom d’« État de flux », contrôle Berlin. Là-bas, le pouvoir est éphémère, tout est permis et les relations peuvent faire la différence entre succès et famine. Pour votre équipe de shadowrunners, il n’y a pas meilleur endroit pour s’en mettre plein les poches. Aujourd’hui, une nouvelle menace se profile, qui pourrait entraîner un chaos sans précédent. Et votre équipe se trouve du mauvais côté d’une conspiration mortelle. Un seul indice : des murmures sur Dragonfall. Des rumeurs selon lesquelles Feuerschwinge serait encore en vie, attendant le bon moment pour effectuer son retour…

Shadowrun Hong Kong – Extended Edition

HONG KONG. Une escale stable et prospère dans une mer de chaos, de guerre et d’agitation politique. La zone franche de Hong Kong est une terre de contrastes : centre d’affaires parmi les plus prospères du Sixième Monde, elle abrite aussi une zone urbaine des plus dangereuses. Un pays de lumières, de tours rutilantes et d’esprits agités où tout est à vendre. En tant qu’ancien détenu vivant à Seattle, vous essayez de gagner honnêtement votre vie, mais lorsque votre père adoptif vous supplie de le rejoindre en Chine, les choses tournent mal et vous découvrez que la police veut vous arrêter. En vous abattant à vue ! Formez votre équipe de Shadowrunners, des mercenaires à forte personnalité qui se battent en utilisant des pouvoirs mystiques ou techniques, et prenez votre revanche face aux grandes entreprises et à la police. Grâce à l’exploration en temps réel et à l’action au tour par tour, vous affronterez des conspirations mortelles, la cupidité des entreprises, les Triades, la ségrégation sociale et les guerres de gangs.

BROKEN MIND (21 juin)

Dans BROKEN MIND, vous incarnez l’agent Frank Morgan, un détective au passé sombre. Vous allez devoir enquêter sur la disparition d’une adolescente qui a été enlevée lors d’une diffusion en direct sur Internet. L’enquête s’accélère lorsque le téléphone de Laura émet un signal à quelques kilomètres au milieu de la forêt ! BROKEN MIND est un Survival Horror d’action. Battez-vous, enquêtez, résolvez des énigmes et découvrez ce qui est arrivé à Laura Campbell. Si elle est encore en vie, vous devez agir rapidement !

Fall Guys (21 juin)

Esquive et plonge jusqu’à la victoire, sur le panthéon de la maladresse ! Débutant ou pro ? En solo ou en groupe ? Fall Guys, c’est du divertissement concentré en perpétuelle évolution. La seule chose plus importante que gagner, c’est d’avoir l’air aussi ridicule que possible en le faisant. Enfile ton costume le plus loufoque et saute dans la file d’attente : l’émission va commencer !

Wreckfest (21 juin)

Wreckfest propose une pléthore d’améliorations et d’options de personnalisation. Que vous vous prépariez pour votre prochain Demolition Derby avec des pare-chocs renforcés, des cages de protection, des protections latérales ou que vous vous destiniez à une course de contact avec des pièces spécialisées à hautes performances telles que des filtres à air, des arbres à cames ou des systèmes d’alimentation, Wreckfest s’annonce comme le meilleur jeu de conduite de destruction disponible…

Expérience de jeu unique – Pour de l’action effrénée en course sans règles avec des moments mémorables, il faut réussir une simulation physique réaliste. Découvrez des courses acharnées sur des circuits à grande vitesse, profitez d’un délire destructeur sur des pistes folles avec des intersections et du trafic ou dominez la démolition dans des arènes de derby.

Des voitures formidables – Ce sont des véhicules abîmés et rafistolés qui débordent de classe ! Des américaines qui tapent dur, des européennes agiles et des asiatiques hilarantes, il n’y a pas mieux dans d’autres jeux.

Personnalisation significative – Vous pouvez modifier l’apparence de vos voitures mais également améliorer leur blindage. Renforcez-les avec de l’acier qui vous protège des dégâts mais ajoute également du poids, ce qui influe sur la conduite. Modifiez votre voiture pour qu’elle devienne un char d’assaut solide ou transformez-la en fusée fragile mais ultra rapide !

Multijoueur – Défoncez vos amis en ligne et dépassez les limites pour tout démolir !

Modes Défi – Amusez-vous avec des moissonneuses-batteuses, des tondeuses, des bus et plus encore !

Mode Carrière – Affrontez-vous au cours de championnats, gagnez de l’expérience, déverrouillez de nouvelles améliorations et voitures, et devenez le plus grand champion de Wreckfest !

Final Vendetta (17 juin)

Final Vendetta est un jeu d’action beat ‘em up brutal jouable en solo ou à 2 dans la veine des classiques de l’arcade. Il propose de magnifiques graphismes en pixel art et une bande sonore retentissante comprenant des morceaux exclusifs des Utah Saints ! Affrontez des durs et dures à cuire en traversant des environnements plus dangereux les uns que les autres. Le célèbre gang du Syndic8 s’empare petit à petit de la capitale et a enlevé la petite sœur de Claire Sparks. Manque de chance, Claire fera tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver et éliminera quiconque se mettra en travers de son chemin ! Elle fait équipe avec ses deux amis (et colocataires), Miller T. Williams, ancien catcheur professionnel, et Duke Sancho, combattant à mains nues astucieux. Ensemble, ils vont devoir se battre pour traverser les rues malfamées de Londres et tout risquer afin de retrouver la sœur de Claire. Claire Sparks, étudiante et experte en arts martiaux, qui s’est fait entraîner dans une opération de sauvetage de sa sœur. Duke Sancho est un combattant à mains nues vif, vivant à Londres, et dont le surnom vient d’un combat auquel il a pris part au pub Duke of Wellington. Sans oublier la figure dominante de Miller T. Williams, ancien catcheur professionnel canadien, banni des compétitions malgré les contestations pour ses attaques particulièrement violentes. Les trois amis vont devoir affronter le gang dans les rues de Londres pour remonter la trace de la sœur de Claire et la libérer ! Les mécaniques de jeu devraient plaire aux fans du genre, qui y trouveront un large panel de coups, ainsi que la possibilité de parer, courir, esquiver, frapper les adversaires au sol et même enchaîner les combos sur les adversaires en l’air ! Chaque personnage se joue différemment et offre des coups uniques qu’il vous faudra apprendre à maîtriser. La bande originale de Final Vendetta ne sera pas en reste avec de nouveaux morceaux exclusifs des Utah Saints, de Featurecast et de Krafty Kuts ! La scène dance du Royaume-Uni est connue à l’international et cette bande originale exaltante colle parfaitement à l’action de Final Vendetta.

The Hand of Merlin (14 juin)

The Hand of Merlin est un RPG rogue-lite qui combine légende arthurienne et horreur cosmique. Recrutez un groupe de jusqu’à trois héros que vous guiderez au fil d’un voyage désespéré, d’Albion à Jérusalem. Explorez un univers médieval riche au bord de l’apocalypse. Faites affaire avec des marchands, améliorez vos héros et découvrez des reliques anciennes. Cherchez les fragments perdus de votre âme à travers le multivers et sauvez le plus de mondes possible.

JUMANJI: La Malédiction Revient (13 juin)

Préparez-vous, la jungle va venir vous défier ! Une faune dangereuse s’échappe dans la ville à chaque lancer des dés : à vous de l’arrêter en atteignant le centre du plateau. Mais faites attention, si la jungle prend le dessus sur vous et votre équipe, tout le monde perd !

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords (8 juin)

La suite du JDR primé, STAR WARS: Knights of the Old Republic. Après avoir traqué les Jedi, les poussant au bord de l’extinction, les seigneurs Sith sont désormais sur le point d’écraser l’Ancienne République. L’Ordre des Jedi est en ruines. Le dernier espoir de la République repose sur un Jedi solitaire en exil qui lutte pour renouer son lien avec la Force. Commandez une équipe d’alliés uniques, prenez des décisions difficiles aux conséquences profondes et décidez de votre destin. Allez-vous suivre le côté lumineux de la Force et sauver la galaxie, ou succomberez-vous au côté obscur afin de semer la destruction…

Wonder Boy Collection (3 juin)

Une collection triée sur le volet des meilleures aventures de la série Wonder Boy – incluant quatre chefs d’œuvre SEGA tout droit venu de l’âge d’or des jeux de plateforme. Ce quatuor de jeux cultes saura séduire chaque joueur grâce à la fusion entre un jeu de plateforme classique et un gameplay action-RPG. Si tu es déjà fan de la franchise ou avide de découvrir un jeu légendaire, la Wonder Boy Collection sera le combo Wonder Boy parfait ! En rassemblant quatre des meilleurs jeux Wonder Boy – de la version arcade originale de 1986 au Monster World IV de 1994 – cette collection indispensable te permet de faire un saut dans le passé pour découvrir l’une des séries les plus cultes de l’univers des jeux vidéo. Dans les années 1980 et 1990, les jeux Wonder Boy ont connu un succès phénoménal grâce à leur incroyable harmonie entre un jeu de plateforme dynamique et des éléments d’action-RPG. Cependant, à la différence d’autres titans du genre, la sortie de jeux Wonder Boy s’est faite très discrète en Occident sur le matériel de gaming moderne. Jusqu’à maintenant ! Les jeux Wonder Boy sont conçus pour être simples à maîtriser pour les joueurs de tout niveau – mais contiennent suffisamment d’intensité et de challenge pour garder le plus doué des gamers aux manettes. Cette modernisation de la série permet notamment de revenir en arrière dans le jeu à tout moment. Si tu veux essayer cette série iconique pour la première fois, retrouver une seconde jeunesse en jouant à Wonder Boy, ou ajouter un jeu de plateforme rafraîchissant à ta collection, la Wonder Boy Collection sera le combo idéal !

LOOPERS (2 juin)

LOOPERS associe un récit de science-fiction palpitant écrit par Ryukishi07 aux magnifiques illustrations de Kei Mochizuki. Suivez l’aventure d’un groupe de jeunes tentant de s’échapper d’un monde dans lequel ils sont condamnés à revivre en boucle la journée du 1er août. Cette histoire d’amitié, d’amour, de folie, de rires et d’émotion vous touchera en plein cœur ! Le texte est disponible en trois langues ! Le texte est disponible en japonais, en anglais et en chinois simplifié. (Les voix sont en japonais uniquement.) Le menu de réglages et le manuel en version numérique sont disponibles dans ces trois langues, et celle-ci peut être changée à tout moment.

Tyler est un jeune lycéen mordu de chasse au trésor assistée par GPS. Un jour, alors qu’il profite des vacances d’été pour s’adonner à sa passion, lui et ses amis se retrouvent impliqués dans un phénomène mystérieux. La frontière entre le réel et le fantastique devient alors de plus en plus floue. Est-ce le passé ou le présent ? La réalité… ou la folie ? Piégés dans un phénomène paranormal appelé Spirale Temporelle, Tyler et ses amis sont condamnés à revivre la même journée à l’infini. Bientôt, ils rencontrent d’autres compagnons, eux aussi, bloqués dans la spirale. Avec leur chef Simon et la mystérieuse Mia, le groupe se donne le nom de Loopers. Tyler et ses amis réussiront-ils à s’échapper, ou sont-ils condamnés à rester dans cette boucle sans fin pour le restant de leurs jours ?

Card Shark (2 juin)

Card Shark est un jeu d’aventure où se mêlent intrigues, ruses et autres délicieuses tricheries. « Nos adversaires ce soir ? Une bande de fripouilles et de scélérats sans scrupules. La rumeur prétend que leur fortune est sans limites. Si nous appliquons les subterfuges que vous avez appris à la lettre, alors la victoire est d’ores et déjà acquise. »

Souldiers (2 juin)

Alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume, vos compagnons d’armes et vous êtes emmenés à Terragaya, une terre mystique aux confins de l’au-delà. Votre tâche consiste à localiser le Gardien et à passer au monde suivant. Le problème ? Vos compatriotes et vous n’êtes en réalité pas morts. Frayez-vous un chemin jusqu’au cœur du mystère : montrez-vous plus rusé que vos ennemis, résolvez des énigmes tordues, améliorez votre personnage et explorez tous les recoins d’un monde 16 bits éblouissant et complexe. Souldiers est une épopée rétro façonnée à la main qui restera dans les annales. Choisissez votre classe : libérez la fureur de votre épée avec l’éclaireur, invoquez la colère des éléments avec le lanceur de sorts, ou faites pleuvoir des flèches sur vos ennemis avec l’archer. Combat au corps à corps palpitant : esquivez, parez et tranchez pour vous frayer un chemin parmi tout un tas d’ennemis en constante évolution et améliorez vos compétences ainsi que votre équipement afin de trouver le style de combat qui vous convient le mieux. Un monde interconnecté : découvrez un paysage grandiose façonné à la main qui regorge de trésors, de boss coriaces et de sentiers secrets. Des sensations 16 bits : Terragaya prend vie grâce à un pixel art coloré de classe mondiale et débordant de détails. Creusez-vous les méninges : résolvez des casse-têtes en lien avec votre environnement et sautez d’un endroit à l’autre en utilisant un panel de déplacements toujours plus élaborés.

Dungeon Village 2 (2 juin)

Une nouvelle légende commence ! Construisez et gérez une ville dans les plaines, les champs enneigés, et même sous terre ! Installez-y des auberges, des armureries et bien plus pour attirer les aventuriers. Utilisez des objets et équipements pour renforcer vos aventuriers et les aider à gagner de l’or et de l’expérience dans leurs quêtes. Soyez à l’affût de nouveaux donjons à explorer et de monstres à combattre ! Besoin d’aide pour attirer les aventuriers ? Essayez de construire de nouveaux bâtiments, de vendre des aliments nouveaux et d’améliorer votre région pour gagner des Titres. Faites des essais, et vous tomberez peut-être sur des récompenses rares… Au fur et à mesure que votre ville se développera et gagnera en popularité, les aventuriers ne seront plus simplement de passage, ils s’installeront pour de bon ! La liste des monstres du jeu précédent a été allongée avec un tas de nouveaux monstres étranges à combattre. Jouez bien vos cartes, et certains monstres se rangeront à vos côtés ! Donnez-leur des friandises, assurez-vous qu’ils sont heureux et ils deviendront des alliés précieux dans vos quêtes. Explorez la carte en long, en large et en travers pour débloquer de nouvelles zones. Vous avez envie d’un nouveau départ ? Déplacez votre ville dans une région différente pour découvrir des monstres inédits et de nouveaux aventuriers sans peur. Gravissez les échelons et créez la meilleure ville que le royaume ait jamais vue !