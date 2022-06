Le test du mode multi en ligne de Mario Strikers: Battle League, c’est ce week-end !

Nintendo of America nous rappelle via une courte vidéo que la démo de Mario Strikers: Battle League: First Kick, sera jouable en ligne à partir de demain !

6 sessions d’une heure seront organisées entre le 4 et 5 Juin, durant les créneaux suivants:

Samedi 4 juin

05:00 – 06:00

13:00 – 14:00

21:00 – 22:00

Dimanche 5 juin

05:00 – 06:00

13:00 – 14:00

21:00 – 22:00

Avez-vous déjà testé le mode entrainement ? Serez-vous de la partie ce week-end ?

N’oubliez pas que vous pouvez également lire la preview de notre attaquant vedette, Kuro, juste là !