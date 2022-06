Suivez les protagonistes de Xenoblade Chronicles 3 à travers un aperçu captivant du monde, du scénario, du gameplay et des fonctionnalités du jeu présentés au cours d’une vidéo de 25 minutes

22 juin 2022 – Au cours d’un nouveau Xenoblade Chronicles 3 Direct de 25 minutes diffusé aujourd’hui, Nintendo a révélé de nouvelles informations sur les monstrueux ennemis, les personnages énigmatiques et les magnifiques panoramas de ce futur titre.

Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet sur Nintendo Switch, mais il est dès aujourd’hui possible de découvrir un aperçu des événements qui pousseront Noah, Mio et leurs compagnons à entreprendre leur quête. Pour suivre le Xenoblade Chronicles 3 Direct dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Xenoblade Chronicles 3 est le nouvel épisode de la série de jeux de rôles acclamée Xenoblade Chronicles et dépeint l’avenir commun des deux jeux précédents. Xenoblade Chronicles 3 peut également servir de porte d’entrée pour qui désire s’aventurer dans un RPG titanesque aux personnages hauts en couleur portés par un scénario profond.

Aionios, le monde de Xenoblade Chronicles 3, est le théâtre d’une guerre sans fin opposant les nations de Keves et d’Agnus, dont les soldats doivent chaque jour risquer leur vie sur le front. Six soldats venus de ces deux nations ennemies se voient confier une mission spéciale. Ces personnages autrefois mus par une haine mutuelle arriveront-ils à briser le cycle de violence dans lequel leur monde est piégé ?

Dans ce conte envoûtant, les joueurs vont voyager aux côtés de ce groupe voué à défier le destin et à découvrir la vérité sur ce monde où chaque victoire au combat et chaque revers est une nouvelle chance de changer le cours de l’histoire et de triompher d’un destin incertain.

Temps forts de la présentation :

Explorez un vaste monde : le monde d’Aionios est d’une beauté naturelle qui contraste avec le terrible conflit dont il est le théâtre. Les lieux découverts par les joueurs au cours de leur exploration sont sauvegardés en tant que repères où il sera ensuite possible de se téléporter pour faciliter les déplacements. Il est aussi possible de s’aventurer librement ou d’activer une option de navigation qui marque le chemin à suivre jusqu’à la prochaine destination. Lors de leurs aventures, les joueurs découvriront toutes sortes de paysages oniriques et de formes de vie, qui, à l’instar de leur habitat, peuvent se révéler aussi bien dociles que dangereuses. Certaines d’entre elles, comme Krénolur le démon, ne font d’ailleurs aucun mystère de leur nature féroce.

Apprenez l’art du combat : lors des combats, le groupe peut compter sur les arts, de puissantes techniques, pour l’aider à remporter la victoire. Certains arts permettent de déséquilibrer l’ennemi, d’autres infligent davantage de dégâts selon votre positionnement, et d’autres encore soignent vos alliés. Il est possible de combiner plusieurs arts lors de séquences d’enchaînements dévastatrices. En gagnant de l’expérience au combat, les membres du groupe peuvent gagner accès à des arts maîtres ou encore débloquer la possibilité de fusionner des arts pour déchaîner des attaques toujours plus puissantes.

Reposez-vous dans les colonies : au cours de leur exploration d’Aionios, les joueurs auront l’occasion d’escalader des falaises, de gravir des pentes sablonneuses, de glisser le long de câbles géants ou encore de voguer sur les flots. Même si les enjeux sont élevés, il reste possible d’explorer le monde à son propre rythme et de découvrir ainsi de nouvelles colonies où il sera possible de commercer, de se restaurer ou encore d’apprendre à connaître leurs habitants et de se voir confier de nouvelles quêtes. Les colonies comme les différents lieux de repos disséminés à travers le monde permettent aussi de découvrir des tranches de vie du quotidien de Noah et ses amis. Il est aussi possible d’utiliser les ressources collectées pour cuisiner ou fabriquer des gemmes qui améliorent les capacités. Il peut aussi être agréable de simplement souffler un peu avant de partir en quête d’un nouveau panorama époustouflant à découvrir ou d’un nouvel ennemi féroce à vaincre.

Maîtrisez les classes de personnages : la classe assignée à chaque membre du groupe définit son comportement au combat. La classe d’épéiste est une classe offensive équilibrée, mais il en existe de nombreuses autres spécialisées par exemple dans le soin, la protection ou encore les frappes dévastatrices. Il est possible de passer librement d’un personnage à l’autre lors des combats, et les classes des protagonistes peuvent elles aussi être modifiées pour qu’ils puissent par exemple endosser la même classe qu’un de leurs alliés. Prendre le temps d’apprendre et de maîtriser différentes classes peut être utile pour composer un groupe polyvalent.

Recrutez des héros : le scénario de Xenoblade Chronicles 3 suit l’histoire d’un groupe de six protagonistes, mais certains habitants du monde d’Aionios appelés « héros » peuvent se joindre au groupe en tant que septième membre pour lui prêter main-forte. Seul un héros peut intégrer le groupe à la fois, mais les joueurs peuvent les permuter comme bon leur semble. Les héros disposent aussi de classes qui leur sont uniques telles que « commandant gardien », « force intrépide » ou encore « médecin de guerre ». Les membres du groupe pourront également adopter les classes des héros qui s’allient à eux. En recrutant de nouveaux héros, les joueurs pourront créer de nouvelles combinaisons de classes et d’arts qui leur ouvriront de nouvelles options stratégiques.

Fusion en Ouroboros : en utilisant un procédé nommé « interlien » au cours d’un combat, deux membres du groupe peuvent fusionner pour se transformer en puissant Ouroboros. Les points d’âme gagnés au combat permettent de rendre les Ouroboros plus puissants encore. Les Ouroboros peuvent aussi prendre part aux enchaînements avec le reste du groupe.

Contenu du pass d’extension : agrandissez l’univers de Xenoblade Chronicles 3 avec le pass d’extension payant. À compter du lancement du jeu jusqu’à la fin de l’année 2023, les joueurs vont pouvoir accéder à quatre vagues de contenu additionnel** pour étendre leurs aventures dans le monde d’Aionios. Le pass d’extension inclura des objets utiles, de nouvelles tenues et couleurs de tenues, des défis à relever, de nouvelles quêtes, de nouveaux héros, ainsi qu’à terme un nouveau scénario à découvrir. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop dès aujourd’hui au prix de 29,99 €.

Utilisez n’importe quel amiibo : Xenoblade Chronicles 3 est compatible avec tous les amiibo. Utiliser n’importe quel amiibo permet de recevoir des objets utiles pour l’aventure. Utiliser l’amiibo de Shulk permet de modifier l’apparence de l’arme d’un personnage épéiste (la classe de départ de Noah) pour qu’elle prenne l’apparence de Monado, la lame emblématique du premier jeu Xenoblade Chronicles.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible en boutique et sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch le 29 juillet. Pour les personnes désirant découvrir le monde d’Aionios dès l’instant où le jeu sera disponible, le titre est d’ores et déjà disponible en précommande.

De plus, l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store. Cette édition spéciale limitée inclut le jeu, une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito, un livret d’illustrations de 250 pages à couverture souple et entièrement coloré ainsi qu’un boîtier SteelBook®. L’Édition Collector pourra être précommandée à compter de la fin du mois de juillet.*

* Remarque : les personnes achetant l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 recevront la version physique du jeu à son lancement le 29 juillet. Les éléments propres à l’Édition Collector (le boîtier SteelBook®, le livret d’illustrations ainsi que la boîte de l’Édition Collector) seront expédiés séparément à une date ultérieure (estimée à l’automne 2022). Tous les articles seront expédiés gratuitement.

** Vous devez posséder Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder à ces contenus additionnels. Les contenus additionnels ne peuvent pas être achetés séparément. Les contenus additionnels ne seront jouables qu’après leur date de sortie respective. L’espace libre requis pour chaque contenu additionnel sera communiqué ultérieurement sur le site officiel de Nintendo. D’autres contenus additionnels pourront également être distribués avec le pass d’extension.