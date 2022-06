Hello Games et Bandai Namco Europe annoncent leur partenariat pour la distribution de la version Nintendo Switch de No Man’s Sky qui sortira dans le monde entier le 7 octobre 2022. Le jeu sera disponible en digital via la boutique en ligne de Nintendo et physiquement chez tous les détaillants. Pour la toute première fois, une version physique de la PlayStation 5 sera également disponible le même jour.

Sorti à l’origine en 2016, No Man’s Sky est un jeu d’exploration de science-fiction se déroulant dans un univers généré de manière procédurale. Il possède un nombre presque infini de planètes et de galaxies à explorer jamais vus auparavant, chacune grouillant de vie à découvrir. Les joueurs peuvent choisir d’explorer, de fabriquer, de construire, d’échanger, de se battre ou simplement d’essayer de survivre dans ce vaste terrain de jeu intergalactique.

Depuis son lancement initial, No Man’s Sky a bénéficié de six ans de mises à jour de contenu majeures (20 mises à jour majeures à ce jour). Les premiers joueurs sur Nintendo Switch retrouveront toutes les mise à jour dans cette version et se verront offrir de futures mises à jour offrant de nouveaux contenus.

La communauté No Man’s Sky est l’une des plus grandes et accueillantes des communautés du jeu vidéo. Pour beaucoup, c’est leur « meilleur jeu de tous les temps », avec plus d’un demi-milliard d’heures jouées, par des millions de joueurs.

Sean Murray, fondateur de Hello Games, basé au Royaume-Uni, a déclaré : « Je pense que les gens vont être époustouflés quand ils pourront enfin jouer à ce jeu sur une si petite plateforme. C’est vraiment tout un univers dans la paume de votre main. Cela a été un travail colossal, mais très enrichissant pour notre petite équipe, et je suis vraiment fier du résultat. »

En tant que live service game, No Man’s Sky est en constante évolution avec un flux continu de nouveaux contenus et fonctionnalités qui arriveront sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch.

No Man’s Sky pour Nintendo Switch sortira le 7 octobre 2022 dans le monde entier.