C’est une rumeur qui n’avait pas été relancée depuis un moment, elle aura le mérite de varier un peu avec l’ajout du 2ème et 3ème de la, pour l’instant, trilogie de FPS dans l’univers de Samus Aran.

C’est selon Jeff Grubb, journaliste américain plutôt réputé et ayant de très fiables sources que Metroid Prime aurait droit cette année a son fameux remaster teasé maintes fois par des « leaks » mais toujours sans preuve.

Pour un petit historique la trilogie avait été listée sur un site de e-commerce en 2020 et Jeff Grubb avait affirmé que la trilogie était prête mais que Nintendo attendant le bon moment en 2021.

La nouvelle édition 2022 de la rumeur vient de débarquer, affirmant que les jeux sortiraient donc séparément avec le premier opus prévu pour les vacances d’hiver cette année.

Au cours d’une intervention dans l’émission « Game Mess Mornings » aujourd’hui, il aurait déclaré ceci :

Je peux dire qu’on m’a dit avec une certaine assurance que Metroid Prime Remastered va être l’un des gros jeux de Noël. Dans le passé il s’agît d’un projet dont j’avais déjà entendu parler, que des choses étaient prévues avec Metroid Prime 1. Maintenant j’ai entendu dire que le plan est de le sortir cet hiver, je crois en plus que le mois de Novembre s’alignerait parfaitement avec le 20ème anniversaire du jeu. Ca va arriver et il ne reste juste qu’à nous donner la date de sortie précise.

Concernant Metroid Prime 2 et 3, tandis que ces derniers seraient prévus, ils auront droit a une sortie séparée, Grubb a ajouté ceci à ce sujet :

L’autre scoop ici est que ces autres jeux vont arriver aussi (2 et 3). Apparemment le travail est déjà fait, mais Nintendo étant Nintendo, ils vont les garder de côté et les relâcheront plus tard. Cependant eux seuls décident de l’ordre dans lequel les jeux sortiront. De ce fait Metroid Prime Remaster serait le jeu qui aurait droit au plus gros traitement, puis le 2 et 3 sortiraient avec une remise au goût du jour des contrôles et un lifting graphique mais pas au même niveau que le premier.