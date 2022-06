Paris, le 27 juin 2022 – Suite à la journée mondiale des Schtroumpfs, l’éditeur Microids et la société IMPS ont dévoilé le prochain jeu Les Schtroumpfs issu de leur collaboration : Schtroumpfs Kart ! Découvrez dès maintenant les premières images de ce nouveau jeu de course survolté dans l’univers coloré des petits êtres bleus. Développé par le studio français Eden Games, spécialiste des jeux de course (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally…), le titre sortira en fin d’année sur Nintendo Switch en versions physique et numérique.

Il est l’heure de faire vrombir vos moteurs : choisissez votre Schtroumpf, chacun doté de son propre kart et d’un pouvoir spécial unique, et c’est parti pour des courses endiablées pour toute la famille !

Prenez le meilleur départ, empruntez des raccourcis et utilisez vos objets au bon moment pour dépasser vos adversaires et devenir le meilleur pilote du village Schtroumpf !

Seul ou à plusieurs, jeune conducteur débutant ou pilote chevronné… tout le monde peut schtroumpfer la 1ère place, et montrer à tous qui est le plus rapide des Schtroumpfs !

***

Ne schtroumpfez pas vos moteurs : de prochaines informations sur Schtroumpfs Kart arrivent !