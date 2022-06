Après plusieurs années et des joueurs qui suppliaient Atlus de libérer Persona 5 de son exclusivité chez Sony, le souhait de la communauté a été entendu.

Avec un Xbox Showcase qui plus tôt ce mois-ci nous montrait que Persona 3, 4 et 5 étaient prévus sur Xbox et PC, les joueurs Nintendo Switch se sont retrouvés mis de côté, atterrés par l’absence d’un logo Nintendo Switch sur le site officiel des 3 jeux.

C’est a l’occasion d’un Nintendo Direct concentré sur les éditeurs tiers qu’Atlus est enfin sorti de son silence et annonce la grande surprise, les 3 jeux Persona sont également prévus sur Nintendo Switch !

Le premier de la liste étant Persona 5 Royal qui débarquera le 21 Octobre 2022, les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.