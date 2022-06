Arrivé en 2018 sur la dernière console de Nintendo, Furi a rencontré un véritable succès auprès des joueurs. Développé par le studio français The Game Bakers basé à Montpellier, Furi a vu sa communauté de joueurs s’élargir rapidement. Les développeurs ont reçu de nombreux messages de soutien dont un en particulier qui a fait mouche dans leur esprit : « J’aimerais pouvoir redécouvrir Furi ». C’est ainsi que le DLC Onnamusha est né.

Le gardien est la clé

Dans ce test, nous jugerons uniquement le DLC Onnamusha. Si vous ne connaissez pas encore ce très bon jeu, nous vous recommandons vivement de lire notre test ici. Pour faire faire bref, vous incarnez un prisonnier qui cherche à s’échapper par tous les moyens. Mais pour assouvir votre soif de liberté, il vous faudra éliminer la petite dizaine de gardiens qui se mettra sur votre chemin. Comme décrit dans notre test du jeu original, Furi est un jeu où on enchaîne les combats de boss très rythmés. Sur fond de son électro bien dynamique, vous alternerez entre action et jeu de tir. Mais attention à vous, ce jeu est d’une difficulté redoutable. Il faudra de la patience et garder ses nerfs pour atteindre la fin.

Onnamusha

Pour faire plaisir à la communauté de Furi, The Game Bakers a décidé d’ajouter un nouveau personnage qui tentera lui aussi de s’évader. Ce personnage s’appelle Onnamusha. Et, bien que nous ne soyons pas à l’aise avec la langue japonaise, on se doute donc qu’avec un tel nom, nous incarnerons un personnage féminin. Nous nous attendions donc à un changement important en terme de design de personnage mais finalement, non. Ce nouveau personnage ressemble à s’y méprendre au personnage de base à quelques détails près. Onnamusha possède les mêmes vêtements et la même chevelure que le personnage de base. Seuls le visage et la poitrine semblent avoir été retravaillés pour obtenir des traits féminins. Nous sommes donc quelques peu déçus de ce côté-là.

Alors, vous me direz que peut être l’histoire ou les cinématiques diffèrent du jeu d’origine ? Eh bien, non plus. Là aussi, peu de travail a été effectué. Les cinématiques, l’histoire et les dialogues sont exactement les mêmes. Même le doublage n’a pas changé pour féminiser certains mots. Seuls les sous-titres ont été légèrement changés pour féminiser certains mots. Bref, à première vue, le travail effectué n’est pas énorme.

Un gameplay qui change … légèrement

Pour le travail graphique et scénaristique du DLC Onnamusha, nous sommes donc déçus. Mais qu’en est-il de la véritable valeur ajoutée d’Onnamusha ? La volonté des développeurs est de faire redécouvrir le jeu aux fans de Furi. Pour atteindre cet objectif, le studio montpelliérain s’est concentré sur le gameplay. En effet, si Onnamusha ressemble très fortement au personnage d’origine de Furi, ses compétences, elles, sont bien différentes. Notre nouvelle combattante alterne entre deux postures de combat : une posture rapide et agile et une autre plus lente mais très puissante. Vous vous en doutez, il faudra constamment changer de posture lors des combats car dans un cas vous êtes capable d’éviter facilement les attaques ennemies sans pouvoir en infliger et dans l’autre cas vous faîtes beaucoup de dégâts mais votre lenteur vous rend très facile à atteindre par votre adversaire. Si nous comparons avec le personnage de base, la posture puissante d’Onnamusha inflige beaucoup plus de dégâts que le héros d’origine. Cela peut rendre certains combats plus rapides, voire plus simples parfois.

En plus de ces deux postures, une jauge dite de l’étoile se remplit au fur et à mesure que vous combattez. Une fois cette jauge remplie, vous pouvez utiliser la puissance de l’étoile. C’est une attaque plus puissante qui pourra vous aider contre les adversaires les plus coriaces.

Donc nous avons des nouvelles compétences. Mais est ce que le gameplay s’en retrouve chamboulé ? Eh bien … non, pas vraiment. La façon de jouer est légèrement différente car nous devons sans cesse changer de posture, mais à part cela, nous avons du mal à voir ce qu’apporte ce nouveau personnage. Les mécaniques de base du jeu restent les mêmes ainsi que les ennemis.

Le DLC Onnamusha est disponible à 7€ sur l’eShop. Si vous souhaitez replonger dans l’univers de Furi, cela pourra donc se faire à un prix convenable.

Conclusion 5.3 /10 Le DLC Onnamusha permet aux fans de Furi de pouvoir rejouer de nouveau à l’un de leurs jeux favoris. Mais si vous n’êtes pas un grand fan du jeu, il faudra passer votre chemin. Onnamusha ne révolutionne pas Furi mais apporte de légères différences par rapport au jeu de base. Et si vous n’avez pas le jeu, nous vous conseillons d’abord de le tester sans le DLC avant de savoir si vous repassez à la caisse pour acheter Onnamusha. LES PLUS Une excuse pour rejouer à Furi

Une excuse pour rejouer à Furi Une façon de jouer légèrement différente…

Une façon de jouer légèrement différente… Un prix correct LES MOINS Peu de travail graphique sur le personnage

Peu de travail graphique sur le personnage … mais très similaire au jeu d’origine

