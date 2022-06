Souvent privilégiés par rapport aux occidentaux, les Nintendo Direct japonais ont le droit a des annonces exclusives, lors du récent Direct Mini Partner Showcase, Bandai Namco a annoncé Ace Angler: Fishing Spirits sur Nintendo Switch.

Le jeu est une suite du premier Ace Angler, un jeu de pêche exclusif au marché asiatique, ce dernier est un jeu de pêche sur borne arcade comprenant des mini-jeux. Le second opus console de cette série est donc prévu pour 2022 au Japon. Le jeu aura droit a une sortie dans le Sud-Est de l’Asie permettant ainsi grâce au travail de localisation d’avoir des textes anglais optionnels.

Il sera donc possible via un eShop étranger de mettre la main sur cette série de jeu pour la première fois en anglais pour les plus curieux.

Voici une traduction de la présentation du jeu :

Bienvenue a « Big Catch Medal Land », un aquarium représenté par un grand requin et un parc d’attractions comprenant 5 modes. Choisissez votre attraction, rassemblez des médailles et répondez a des quizz. Attrapez différents poissons pour remplir votre aquarium ! Vous pourrez aussi observer les poissons que vous aurez capturés !

Il y a un total de 5 attractions disponibles :

Fishing Spirits Plus – Jouez au populaire Fishing Spirits des bornes d’arcade depuis votre canapé !

Online God angler Championship – Jouez contre d’autres joueurs en ligne et soyez numéro un !

Poison Dock Legend – Essayez d’en apprendre plus sur les poissons vénéneux au travers du mode histoire

Fishing Spirits Party – Une collection de mini-jeux compétitifs auxquels tout le monde peut jouer ensemble

Shark Shark Fever – Eliminez des requins pour gagner des médailles.

Voici la vidéo de présentation diffusée au cours du direct japonais pour vous montrer le jeu en action :