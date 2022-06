Aqua Lungers est développé et édité par WarpedCore Studio, le jeu est paru le 4 mai 2020 seulement sur l’Eshop USA. Ce n’est pas sa 1ère apparition vu qu’il est d’abord sorti sur Steam en août 2019 et c’est le seul jeu développé & édité par le studio WarpedCore ils n’ont fait aucun jeu à la suite d’Aqua Lungers. Malheureusement le jeu est seulement en anglais et il faudra avoir un compte USA qui est facile à faire en suivant le tuto ici.

Histoire

Vous aurez un peu d’histoire au début de chaque nouveau monde et à la confrontation avec le boss du monde actuel. Malheureusement l’histoire n’a pas un grand intérêt, c’est-à-dire, ce sera soit des informations générales, soit des pavés de texte fades qu’on passera rapidement.

Gameplay

Vous serez un « courageux » plongeur qui cherche à s’enrichir. Le but est d’obtenir des sommes d’or déterminés par le jeu pour compléter chaque niveau. Dans votre arsenal se trouvera une lance qui servira à attaquer les divers monstres, la possibilité de sauter, balancer ses trésors dans la direction voulue et utiliser des objets spéciaux.

La lance permet de frapper autant les bateaux remplis de trésor à récupérer que de détruire ses ennemis et aussi de détruire des rochers en chargeant sa lance en restant appuyer sur le bouton Y qui permettra aussi un genre de double saut.

Le bouton A permet d’utiliser des objets qui auront divers effets :

La bulle permet d’être invincible pendant un certain temps, la dynamite permet de faire de lourds dommages, les lances multiples peuvent être lancés à distance, le poulet permet d’appâter les ennemis et l’espèce de nuage verdâtre fait apparaître des ennemis (utile si on joue contre d’autres joueurs) et bien d’autres objets sont disponibles.

Les déplacements sont simples et fluides, lorsqu’on se trouve sous l’eau les sauts devienne des petits dash permettant de se déplacer rapidement dans la direction du stick directionnel. Votre plongeur ne peut pas porter tout l’or du monde, donc il devra faire plusieurs allers-retours pour se remplir les poches et vous serez légèrement plus lent si la quantité d’or transportée est importante. Chaque niveau à son propre design & la récupération de trésor sera plus ou moins à dur à récupérer surtout que les ennemis sont nombreux et qu’ils sont accompagnés de leur chef.

Le jeu comporte plusieurs mondes avec chacun 1 boss spécifique qui a divers attaques et patterns selon si vous êtes en train de gagner ou que vous l’asticotez un peu trop. Les boss sont vraiment uniques et vous tueront systématiquement en 1 coup sans protection, ils peuvent être calmes comme être déchainés et venir à votre base pour essayer de vous tuer. On aura le compteur de trésors du boss qui lui permettra de gagner en récupérant la somme demandée avant vous, mais il pourra être sonné pendant un petit temps & lâchera un peu d’or si vous le tapez suffisamment. Il sera possible de tuer les boss dans le dernier niveau de chaque monde et il permettra de passer à la suite de l’histoire et de débloquer de nouveau boss.

Le plus point fort du jeu est qu’il est possible de faire « l’histoire » en multijoueur autant en compétition qu’en coopération. Vous ne pourrez pas tuer les autres joueurs, mais les coups donnés les gêneront voir même les rendront inaptes à jouer pendant une courte durée.

En plus si vous rejouez les niveaux il sera possible de mettre des nouvelles règles telle que mettre un temps imparti ou mettre un boss différent que celui qui se trouve dans le niveau choisi, les options ne sont pas larges mais elles donneront beaucoup de rejouabilité.

La chose la plus gênante du multijoueur est la séparation de l’écran qui donnera séparera la vision du joueur en un petit carré tel un jeu N64 et il n’y aucun moyen d’y jouer à plusieurs autrement…

Musique & Graphismes

La musique est assez épique, mais rien de très marquant ça comblera le vide, en revanche le sound design est assez pauvre et les coups seront à peine audible lors des confrontations. Les graphismes sont corrects, encore une fois ce n’est pas incroyable ça sera suffisamment beau pour ne pas avoir mal aux yeux. Les animations ne sont pas très travaillées, mais on peut largement s’en contenter.

Durée de vie

Finir le jeu n’est pas bien dur surtout si vous jouez en équipe (il n’y a pas de 100%), mais le multijoueur relancera le jeu entier avec la possibilité de personnaliser ses niveaux en mettant diverses options (temps, boss différent, points à obtenir, etc…). Encore une fois, l’absence d’un mode en ligne réduira grandement l’intérêt du jeu vu qu’avec son mode multijoueur et ses mini-écrans pour chaque joueur ce n’est vraiment pas pratique.

Conclusion 4.6 /10 Aqua Lungers est un petit jeu indé avec suffisamment de variété pour rendre l’expérience assez unique, un peu comme un party game ça sera fun à plusieurs et très répétitif en solo. Le gameplay assez simple accompagné de nombreux objets secondaires pour attaquer ou gêner vos adversaires est fun. L’histoire est littéralement inutile puisqu’elle ne raconte absolument rien de près ou de loin d’intéressant pour le joueur. Le multijoueur sera fun, mais partager le même écran n’est pas très pratique puisqu’un mode en ligne n’existe pas. La musique se laisse écouter, en revanche le sound design est quasi inexistant. Les graphismes sont corrects, ils permettront de savoir ce qu’il se passe à l’écran. La durée de vie pour tout débloquer sera courte surtout à plusieurs et seul le multijoueur permettra de ressortir le jeu des tiroirs. Finalement Aqua Lungers a un petit potentiel et il arrive à se démarquer, mais il manquera d’options pour continuer à jouer surtout par le manque d’un mode en ligne. Il ne faut pas trop espérer que le jeu soit relancé avec l’ajout d’un mode en ligne vu qu’il n’est plus mis à jour depuis le 21 mai 2020 sur steam et le studio ne montre plus de signe de vie depuis fin 2021. LES PLUS Le jeu est fluide autant dans la mer que sur la terre

