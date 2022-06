Développeurs principalement connus pour Pokémon GO, Niantic est en train de faire face a une baisse de régime demandant a l’entreprise d’agir économiquement.

Selon des rapports de Bloomberg, l’entreprise derrière l’application pokémon aux plus de 5 milliards de dollars de revenus serait sur le point de prendre des mesure drastiques. Nous parlons donc d’une coupure 85 à 90 postes soit 8% de la masse salariale du studio.

De plus l’entreprise aurait décidé d’annuler 4 projets parmi lesquels, Heavy Metal quiest un jeu Transformers, Hamlet une collaboration avec Punchdrunk et deux autres projets nommés « Blue Sky » et « Snowball ».

Ces informations sortent alors qu’un e-mail interne adressé aux employés par le PDG John Hanke fait état de « temps difficiles et troublants » expliquant le besoin de réduire les coûts dans diverses unités de l’entreprise, que l’entreprise a besoin de « s’aligner dans sa stratégie opérationnelle pour faire face a des mauvaises passes à l’avenir ».

Niantic n’a toujours pas réussi a transformer l’essai une seconde fois après Pokémon Go et son succès viral à date. En effet son autre poule aux oeufs d’or qui devait être Harry Potter Wizards Unite a fermé ses portes l’an dernier et le tout récent Pikmin Bloom n’a pas encore réussit a faire ses preuves sur le marché mobile.