Ron Gilbert, le créateur de la saga Monkey Island et donc scénariste du prochain opus est victime de harcèlement et d’attaques personnelles. Ces attaques nourries par des joueurs mécontents de la révélation du gameplay montrant un style graphique radicalement différent, ont poussé le créateur a punir l’ensemble de la communauté.

D’après le site VGC Ron Gilbert aurait posté un message décriant des attaques personnelles, après avoir été très content de partager des images de son prochain jeu, des personnes qualifiées de « méchantes » lui auraient « coupé l’envie de partager ».

Suite a celà le site/blog personnel de Ron Gilbert est devenu inaccessible, Dominic Armato le doubleur du protagoniste Guybrush Threepwood aurait partagé une capture d’écran du message de son collège, dénonçant la violence des messages qui sont selon devenus un « shitshow ».

Bang up job, everybody. (I've seen a lot of passionate but polite/polite-adjacent discussion going on, but the comments on Ron's blog were a total shitshow.) pic.twitter.com/BUBoPdU1fS — Dominic Armato (@SkilletDoux) June 30, 2022

Dominic a également souhaité donner son avis sur la situation globalement, disant ceci :

Peu importe ce que vous souhaitez que devienne Monkey Island, si vous voulez que sa création devienne une corvée plutôt qu’un travail passionné, c’est le moyen le plus rapide de vous assurer que ce ne sera plus rien pour plus personne

Une histoire assez triste tout de même pour un effort créatif et une envie venant des créateurs eux-mêmes, se retrouvant sous le feu de « fans » colériques les poussant a ne plus vouloir partager plus d’informations sur le jeu qui, tout de même, a la lourde tâche de faire suite a l’un des plus grands classiques du point and click.

Si vous lisez ces lignes, n’hésitez pas a envoyer de l’amour a Ron Gilbert et ses équipes dans ce monde impitoyable des réseaux sociaux.