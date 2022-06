Le prochain opus de la série Super Bomberman R introduit un nouveau chapitre dans l’histoire des Frères Bomberman, avec un Mode Château créatif et plus encore !

Konami Digital Entertainment B.V. dévoile aujourd’hui que le classique du party game explosera à nouveau en 2023 avec SUPER BOMBERMAN R 2 ! Le prochain opus de la série Super Bomberman R ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire des Frères Bomberman, au fil d’une toute nouvelle aventure à la rescousse de la galaxie.

KONAMI enrichit l’expérience de jeu avec un nouveau Mode Bataille, « Château », qui invitera les joueurs à mettre à profit leur génie créatif pour concevoir leurs propres bases, les défendre des attaques ennemies et partager leurs créations avec le monde entier !

L’histoire des 8 Frères Bomberman continue…

L’histoire des 8 Frères Bomberman et de leur nouvel ami Ellon ! Une menace plane à nouveau sur l’univers. Le scénario dans lequel le nouveau personnage Ellon joue un rôle clé ainsi que le Mode Histoire, qui peut être parcouru par un joueur en solo, seront dévoilés plus tard.

Château : des batailles asymétriques 1 vs 15 dans un nouveau mode attaque contre défense ! Le joueur défensif aura pour mission de créer une carte et d’y placer des pièces afin de ralentir les joueurs offensifs, qui tenteront de les déjouer. Pour aider le joueur défensif à repousser ses adversaires, un nouveau type de personnage nommé Ellon fera son apparition.

Mode Création, Éditeur de niveau… Les joueurs disposeront des différentes options de terrain, placements de mur et gadgets afin de créer de nouveaux niveaux. Ils pourront ensuite partager leur création avec d’autres joueurs en ligne.

SUPER BOMBERMAN R 2 inclura également les célèbres Modes Batailles de la franchise Super Bomberman R : Mode Bataille Standard, Bataille 64 et Grand Prix ! SUPER BOMBERMAN R 2 sera disponible prochainement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® et Nintendo Switch™.