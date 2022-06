Lyon, FRANCE – 28 juin 2022 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. annonce aujourd’hui que PAC-MAN WORLD Re-PAC, une version remastérisée et améliorée de l’un des jeux PAC-MAN les plus populaires de tous les temps, arrivera sur consoles et PC le 26 août 2022.

Le jeu original PAC-MAN WORLD a marqué les débuts passionnants de PAC-MAN dans le genre des jeux de plateforme en 3D. PAC-MAN WORLD Re-PAC fait revivre ce classique avec des améliorations visuelles en HD, des améliorations de gameplay et de nouvelles fonctionnalités. La sortie est prévue sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, STEAM® et Nintendo Switch™.

« PAC-MAN WORLD a représenté une étape importante dans la franchise PAC-MAN, en transformant ce jeu au gameplay amusant avec ce personnage emblématique en un jeu de plateforme en 3D. Avec PAC-MAN WORLD Re-PAC, nous proposons une version améliorée pour une nouvelle génération de fans« , a déclaré Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président Marketing, Digital and Content chez Bandai Namco Europe S.A.S. « Nous sommes impatients de voir les gens se frayer un chemin à travers l’île fantôme colorée pour sauver la famille et les amis de PAC-MAN. »

PAC-MAN WORLD Re-PAC utilise le logiciel de jeu actuel pour proposer une version plein écran du jeu original améliorée en HD et propose un jeu plus intuitif. Le jeu comporte plusieurs modes : le mode Quête, le mode Labyrinthe qui transpose le jeu PAC-MAN classique dans des labyrinthes en 3D, et une version complète du jeu original en Mode Original que les joueurs peuvent débloquer en terminant le jeu principal. Dans l’expérience principale du mode Quête, les joueurs utilisent une variété d’attaques et de capacités, y compris des bonus, pour courir, sauter, résoudre des énigmes et, bien sûr, se frayer un chemin à travers six mondes passionnants de l’Île Fantôme. PAC-MAN WORLD Re-PAC fait revivre un monde d’aventure originale pour PAC-MAN, où notre héros doit désormais poursuivre les fantômes pour sauver PAC-MOM, PAC-BOY, PAC-SIS, Professeur PAC, PAC-BUDDY et Pooka et découvre un nouvel ennemi, le redoutable TOC-MAN.

Pour plus d’informations sur PAC-MAN WORLD RE-PAC ou d’autres produits de BANDAI NAMCO Entertainment Europe, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter, ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube.