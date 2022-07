Ubisoft a annoncé que la société mettait fin aux services en ligne pour une nouvelle série de jeux Wii U.

Assassin’s Creed III, Rayman Legends et ZombiU seront mis hors ligne le 1er septembre 2022.

Ubisoft a expliqué dans un communiqué : « La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources pour offrir de belles expériences aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires. »

Avec Rayman Legends et ZombiU, les joueurs ne pourront pas lier leurs comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. Cela s’applique également à Assassin’s Creed III, bien qu’Ubisoft précise que vous ne pourrez pas participer au mode multijoueur et que « l’installation et l’accès au contenu téléchargeable (DLC) seront indisponibles ».

Ubisoft a déjà mis fin à la prise en charge d’un grand nombre de jeux Wii U et Wii plus tôt cette année, y compris un certain nombre de titres Just Dance et Lapins Crétins, ainsi que Splinter Cell : Blacklist etc., La liste complète:

ESPN Sport Connections

Just Dance 3 Kids

Just Dance 4

Just Dance 2014

Just Dance 2015

Just Dance 2016

Just Dance 2017

Just Dance 2018

Just Dance Disney Party

Just Dance Disney Party 2

Marvel Avengers: Battle for Earth

Rabbids Go Home

Rabbids Land

Rabbids Travel in Time

Splinter Cell: Blacklist

Your Shape Fitness Evolved 2013

Rayman Legends est d’abord arrivé sur Wii U en 2013 après moult dramas, puis sur Nintendo Switch en 2017. Assassin’s Creed III a également fait le saut sur la console actuelle de Nintendo dans le cadre de la collection remastérisée avec Assassin’s Creed III : Liberation. ZombiU a été lancé en tant qu’exclusivité Wii U en 2012 lors du line-up de la cosnole, et bien qu’il ait atterri sur d’autres consoles quelques années plus tard, il n’existe actuellement aucune version Nintendo Switch.