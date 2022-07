Untold Games est un label d’édition de jeux vidéo polonais qui a pour fierté de travailler principalement sur des jeux possédant une histoire intéressante à raconter. Selon leurs propos, leur principal objectif est d’offrir une belle expérience narrative aux joueurs. Sachant cela, l’arrivée du jeu Gamedec peut donc en faire réfléchir plus d’un. Est-il à la hauteur de l’ambition de Untold Games ?

Ready Player One

Puisque la narration semble être le cœur des jeux de Untold Games, intéressons-nous d’abord à l’histoire de Gamedec. Nous sommes à la fin du 22ème siècle à Varsovie City. La ville est bien différente de celle d’aujourd’hui. De nombreux gratte-ciels ont poussé, à tel point qu’il est parfois difficile de distinguer le sol ou le ciel. La technologie s’est invitée dans la vie de chaque habitant de la ville. Des panneaux publicitaires ambulants se positionnent devant votre appartement si vous jetez un œil par la fenêtre. Mais surtout, chaque être humain, ou presque, possède une vie virtuelle. Malheureusement, la vie réelle semble désormais fastidieuse et peu propice aux loisirs. Alors tout le monde cherche le bonheur dans des mondes virtuels. À travers un divan et un casque connecté, il est possible de vivre une réalité virtuelle très réaliste, au point d’en oublier les heures qui passent. Pour ceux qui ont vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, vous retrouverez de nombreux éléments de la science-fiction du réalisateur américain. Pas mal comment inspiration, non ?

Dans ce contexte, vous incarnez un Gamedec. Un Gamedec est un détective privé spécialisé dans les mondes virtuels. Car oui, il existe de nombreuses affaires à élucider dans les différents mondes numériques. Vous êtes donc une sorte de Sherlock Holmes spécialisé dans les nouvelles technologies du jeu vidéo. Car, en tant que Gamedec, vous avez des compétences informatiques qui vous aideront tout au long de vos enquêtes.

Des enquêtes, notre super Sherlock va en avoir beaucoup. Vous commencez le jeu avec un contrat d’un directeur industriel concernant son fils. Celui-ci est sur son divan, connecté depuis environ 4 jours. Cela devient inquiétant, car il est impossible de déconnecter un joueur de force sans que cela ne soit dangereux pour sa santé. Il faudra donc d’abord enquêter dans la vie réelle avant d’essayer de rejoindre le jeune homme dans le monde virtuel. Mais pour réussir, il faudra faire de bonnes déductions.

Enquêtes 2.0

Dans Gamedec, ne vous attendez pas à avoir de l’action et des combats. Nous sommes bien dans un RPG, mais ici pas d’ennemis à combattre. Au début du jeu, vous choisissez les caractéristiques de base de votre personnage : son nom, son apparence et ses attributs. Mais dans Gamedec, les attributs du joueur ne sont pas par exemple la Dextérité, la Force ou la Constitution. À la place, vous avez des traits de personnalité. Les rouges rassemblent la détermination, l’autorité, la sincérité, l’indifférence, l’impatience, la concision, l’égoïsme et la résolution. Pour les jaunes, ce sont l’inspiration, la spontanéité, l’optimisme, le bavardage, l’énergie, l’expression, la consensualité et l’intuition. Parmi les bleus, vous trouverez des personnes avec des principes, du calme, de la solitude, de la précaution, de la logique, de la discrétion, de la précision et qui s’attachent aux faits. Enfin, les verts possèdent de l’empathie, de l’écoute, de la confiance, de la compassion, de l’amabilité, de la serviabilité, du pacifisme et de l’éducation. Alors, d’après vous, quelle couleur êtes-vous ? C’est ce que vous devez définir au début de l’aventure en répartissant au moins un point dans chaque couleur parmi vos 6 points de départ. Mais ne vous inquiétez pas, vous gagnerez plein de traits de personnalité par la suite.

D’accord, mais à quoi cela sert tout ça ? Ces points de personnalité peuvent être dépensés dans un arbre de compétences. Chaque compétence possède un prix à payer nécessitant des points d’attribut de différentes couleurs. Allant de compétences médicales aux compétences technologiques en passant par des compétences charismatiques, vous aurez 16 capacités à débloquer.

Bon ok, mais ça sert à quoi ?! Ces compétences vous permettront de débloquer des actions possibles lors de vos dialogues, qui pourront changer le cours de votre histoire. Ainsi, il y a plusieurs façons de résoudre une enquête. Serez-vous plutôt partisan de la méthode douce, ou plutôt plus radical en piratant le système ? À vous de voir. Mais tout cela dépendra des compétences que vous avez débloquées. Et pour cela, si vous avez bien suivi, il faut des points d’attribut. Ces points sont obtenus en fonction de certaines décisions que vous prenez, qui vous feront pencher vers une couleur particulière.

Ce système de traits de personnalité est assez complet. En effet, chaque couleur se base sur 8 caractéristiques identifiables. Nous arrivons régulièrement à déterminer vers quelle couleur une décision va nous faire pencher. Nous avons donc trouvé plutôt intéressant ce système, car il nous semble logique et fidèle aux caractéristiques des différentes couleurs.

Élémentaire, mon cher Watson

Pour résoudre vos enquêtes, il faudra interroger beaucoup de monde. Que cela soit dans le monde réel ou virtuel, vous devrez nouer des relations avec vos protagonistes et prendre des décisions déterminantes qui vous poseront souvent de nombreux dilemmes. Pour obtenir des informations, il vous faudra parfois soutenir des personnes peu scrupuleuses, au détriment d’autres plus recommandables. Ces relations vous suivront tout au long du jeu et vous permettront, ou non, d’obtenir une aide précieuse.

Au fil de votre enquête, les nombreuses informations récoltées seront conservées dans votre journal de déductions. Une fois que vous pensez avoir la réponse à une question concernant l’enquête, vous pourrez choisir une réponse parmi celles disponibles. Votre décision débloquera alors la suite de l’enquête avec une nouvelle question à résoudre. Chacune de vos décisions modifie le chemin vers la solution finale. Mais peut-être tiendrez-vous des conclusions erronées qui mettront en péril la résolution de votre contrat…

Il n’y a pas de combat dans Gamedec, mais ce qui s’en rapproche le plus est une sorte de joute verbale avec des personnages clés de l’histoire. Si vous arrivez à gagner la confiance de votre protagoniste, il vous révélera alors des informations déterminantes. S’il continue de se méfier, vous devrez faire sans. Nous avons trouvé ces duels verbaux intéressants car encore une fois, les réactions des différents personnages sont logiques, même si pas toujours évidents au premier abord.

Un jeu sur les relations humaines

Vous l’avez donc sans doute compris, les enquêtes et les relations humaines sont au centre du jeu. Pour obtenir des informations, vous serez amenés à trahir certaines personnes et à être plus empathiques avec d’autres. Ces choix noueront donc de plus ou moins bonnes relations avec vos protagonistes qui seront donc par la suite plus enclins, ou non, à vous aider pour vos futures enquêtes. Le décalage entre les mondes virtuels qui, par définition, coupent les êtres humains du monde réel et le côté profondément humain des relations avec les différents personnages rencontrés, nous amène à réfléchir. Il y a dans ce décalage un côté quasiment philosophique dont chacun pourra en tirer ses propres conclusions.

Un aperçu du futur du métaverse ?

Cette vie numérique à travers différents jeux vidéo est-elle une vision approximative du métaverse ? Nul ne le sait pour le moment. Mais ce qui est intéressant dans Gamedec, c’est qu’à travers différents jeux vidéo, nous avons donc droit à plusieurs univers numériques différents. Allant d’un univers pervers et glauque jusqu’aux confins de la galaxie, en passant par le Far West, vous reconnaîtrez sûrement des univers de jeux que vous avez connus. Cela permet aussi de varier les environnements et de rompre la monotonie qui pourrait arriver.

Le Gamedec a les moyens de vous faire parler

En incarnant un détective, vous imaginez bien que vous devrez interroger beaucoup de monde et récolter de nombreuses informations. De ce fait, vous aurez alors beaucoup de texte à lire. Si vous lisez également des informations annexes concernant l’univers du jeu, alors vous aurez encore plus de lecture. Heureusement, même s’il existe quelques bouts de texte non traduits, la traduction est de bonne qualité, surtout quand on voit la quantité de travail que cela a engendré. Donc soyez prévenus : si vous recherchez de l’action, passez votre chemin. En revanche, si les jeux d’enquêtes vous intéressent, alors vous serez ravis d’essayer de résoudre les différents mystères qui parsèmeront votre aventure. La solution n’est pas toujours la plus évidente, et si vous ne faites pas attention, vous pourrez partir assez facilement sur une fausse piste. Mais si vous récoltez suffisamment d’informations, le dénouement de votre enquête vous semblera comme toute logique.

Une bonne réalisation

En plus d’une écriture plutôt soignée et des enquêtes intéressantes, Gamedec possède des graphismes très corrects pour la Nintendo Switch. Tout est cohérent, et l’immersion dans l’univers de Gamedec est garantie. Si vous ajoutez à cela une bande-son adaptée à chaque environnement, vous obtenez un jeu de bonne qualité.

De plus, comptez une bonne quinzaine d’heures au moins pour finir le jeu. Si le jeu vous intéresse, il faudra débourser 30€ pour vous offrir une virée dans le monde de Gamedec. Cela peut sembler un peu cher au premier abord, mais vu la qualité du travail accompli, cela ne nous ne choque finalement pas tant que ça.

Conclusion 8 /10 Gamedec est un jeu d’enquêtes dans un univers proche du film de Spielberg « Ready Player One ». Ajoutez-y un petit soupçon de RPG, et vous obtenez un jeu de très bonne qualité. Par contre, ne vous attendez pas à avoir de l’action. Mais si vous aimez les jeux d’enquêtes alors, sans aucun doute, vous serez séduits par Gamedec. LES PLUS Un univers très travaillé

Un univers très travaillé Des enquêtes intéressantes

Des enquêtes intéressantes Les relations humaines au centre du jeu

Les relations humaines au centre du jeu Un jeu logique

Un jeu logique Un soupçon de RPG avec un arbre de compétences LES MOINS Quelques légers problèmes de traduction

Quelques légers problèmes de traduction Beaucoup de choses à lire

Beaucoup de choses à lire Pas de tactile Détail de la note Univers 0

Enquêtes 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Durée de vie 0