Même s’il arrive 4 ans après les autres, le portage de NieR: Automata n’en reste pas moins attendu au tournant par certains joueurs (soit pour critiquer, soit pour enfin y jouer). On conviendra qu’il aurait été plus sympa d’avoir la version Nintendo Switch en même temps que les autres, mais on ne va pas se plaindre de la voir (enfin) arriver !

Pour ceux qui auraient des doutes sur l’eventuel qualité du portage, il a été annoncé que c’est le studio Virtuos qui est en charge du portage… Ils sont d’ailleurs loin d’être à leur coup d’essai dans ce domaine, on leur doit les très bons portages de Dark Souls: Remastered, L.A. Noire, Bioshock: The Collection ou encore le « récent » Dying Light… De quoi rassurer donc sur la version finale !

Square Enix annonce d’ailleurs des résolutions de 1920 x 1080 en mode TV, de 1280 x 720 en mode portable avec une fréquence d’image de 30 fps pour cette version Nintendo Switch.

NieR:Automata est attendu pour le 6 Octobre 2022 et il est déjà possible de le précommander.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition est la version Nintendo Switch de NieR:Automata, l’action-RPG postapocalyptique récompensé qui a rencontré un franc succès partout dans le monde.

Dans un avenir lointain…

Des envahisseurs venus d’un autre monde attaquent sans crier gare, déchaînant une nouvelle menace : des armes dévastatrices, connues sous le nom de « formes de vie mécaniques ». Confrontée à cette menace insurmontable, l’Humanité est contrainte de fuir la Terre pour se réfugier sur la Lune. Vous incarnerez 2B, membre de la nouvelle escouade androïde YoRHA, et vous plongerez dans un combat acharné pour reprendre le contrôle de la planète.

Découvrez une histoire captivante qui vous entraîne au-delà du simple divertissement et évoque une vaste gamme d’émotions à travers son mélange de genres explosif dans un monde ouvert dévasté d’une grande beauté.