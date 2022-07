6 juillet 2022 – La console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3 fera son arrivée le vendredi 26 août. La console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3 présente un design inspiré du jeu Splatoon 3 à venir sur Nintendo Switch (vendu séparément) et au style tiré tout droit de Cité-Clabousse. La console inclut une paire de manettes Joy-Con aux dégradés de bleu et de jaune sur la face supérieure et blancs sur la face inférieure, ainsi qu’une station d’accueil blanche décorée de graffitis. Pour découvrir un aperçu de la console, regardez la vidéo Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3.

Splatoon 3 sortira le vendredi 9 septembre sur Nintendo Switch et il est d’ores et déjà possible de précommander le titre sur le Nintendo eShop ou en magasin. Une manette Nintendo Switch Pro édition Splatoon 3 aux couleurs et au design qui sauront ravir les Inklings comme les Octalings sera aussi disponible à cette même date, ainsi qu’une pochette de transport édition Splatoon 3 et protection d’écran Nintendo Switch. Qu’il s’agisse de participer aux guerres de territoire en ligne* depuis chez soi ou de suivre le mode Histoire en déplacement, ces articles vont permettre de faire couler l’encre avec style en toute occasion.

Les joueuses et joueurs pourront participer à des guerres de territoire chaotiques à 4 contre 4*** où chaque camp utilise un arsenal varié pour tenter d’imposer ses couleurs dans toutes sortes de stages nouveaux comme anciens, ainsi que découvrir de nouvelles fonctionnalités, armes et tendances. Splatoon 3 inclura aussi une campagne solo ainsi que la nouvelle vague du mode coop Salmon Run. La campagne solo permettra d’incarner Numéro 3, qui doit lutter contre l’armée octarienne pour percer les secrets de la mystérieuse région d’Alterna et de la bouillie hirsute. Quant au mode Salmon Run, il permettra de faire équipe avec d’autres joueurs** pour repousser des vagues de boss Salmonoïdes, dont certains font une taille colossale.

La console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3 inclut un écran OLED 7 pouces aux couleurs intenses, un large support ajustable, une station d‘accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), 64 Go de mémoire interne*** ainsi qu’un audio amélioré en mode portable et sur table. Tout comme la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch – Modèle OLED peut aussi être transportée pour jouer partout et en toute occasion.

La console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3 sera disponible le vendredi 26 août. Une manette Nintendo Switch Pro édition Splatoon 3 ainsi qu’une pochette de transport édition Splatoon 3 et protection d’écran Nintendo Switch seront aussi disponibles au lancement du jeu le vendredi 9 septembre.

* Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.



** Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.



*** Une part de la mémoire interne est dédiée au système d’exploitation. Il est possible d’augmenter l’espace de stockage de la console grâce à une carte microSDXC compatible de jusqu’à 2 To de capacité (vendue séparément).