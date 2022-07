Square Enix a fourni une nouvelle série de détails sur Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, couvrant l’histoire, les personnages, les améliorations et le système de combat.

A propos de :

En 2007, Crisis Core : Final Fantasy VII est sorti sur PlayStation Portable et a été acclamé par la critique grâce à son histoire sincère, ses combats rapides et passionnants et ses liens étroits avec Final Fantasy VII.

Aujourd’hui, le jeu fait son retour sur les plates-formes modernes, avec une version massivement améliorée et améliorée du jeu. Il s’agit de bien plus qu’un simple remaster HD : des visuels complètement rafraîchis, des améliorations des systèmes de jeu, une bande-son réarrangée, des dialogues supplémentaires et bien plus encore !

Maintenant que tout le monde a appris les bases, parlons de l’histoire !

L’histoire :



Nous sommes sept ans avant les événements de Final Fantasy VII. La société Shinra règne sur la métropole de Midgar, alimentée par des makos, avec un niveau d’influence et une puissance militaire effrayants.

Les SOLDIERS, un groupe de guerriers d’élite dotés de capacités incroyables, font partie de l’armée de la Shinra.

Un SOLDIER de 2e classe nommé Zack Fair est envoyé en mission pour enquêter sur la disparition d’un autre SOLDIER, Genesis, aux côtés d’un agent de 1re classe, Angeal Hewley, et du héros de renommée mondiale, Sephiroth.

C’est tout ce que nous dirons par peur des spoilers, mais il suffit de dire que c’est le début d’une histoire dramatique, émotionnelle et qui a des implications massives pour le monde et l’univers de Final Fantasy VII.

Améliorations

Ensuite, nous allons examiner certaines des améliorations qui seront apportées à cette nouvelle version de Crisis Core : Final Fantasy VII Remake. En commençant par…

Graphiques HD

Tous les modèles de personnages en 3D, ainsi que les graphiques de l’interface utilisateur et de l’arrière-plan ont été entièrement refaits pour cette nouvelle édition du jeu.

Le monde magnifique de Final Fantasy VII, maintenant rendu en HD, rend l’histoire encore plus immersive qu’auparavant.

Améliorations du système de jeu

La caméra et les mouvements des personnages ont été grandement améliorés par rapport à l’original, tout en conservant l’aspect amusant qui était au cœur du jeu.

L’interface utilisateur (IU) a également été optimisée pour les dernières générations de matériel et diverses fonctions de saut ont été ajoutées pour une expérience de jeu encore plus agréable et pratique.

Améliorations sonores

De nombreuses musiques de fond ont été réarrangées par le compositeur original Takeharu Ishimoto !

De plus, des voix off complètes ont été ajoutées aux scènes qui étaient auparavant uniquement textuelles, ce qui vous permet de profiter de l’ensemble de l’histoire de manière entièrement vocale !

Le système de combat

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion utilise un système de combat qui combine des systèmes basés sur les commandes avec un gameplay d’action. Les améliorations massives apportées aux commandes et à la caméra ont fait évoluer l’action pour créer une expérience encore plus palpitante que le jeu original.

Pendant le combat, vous prenez le contrôle de Zack et pouvez attaquer les ennemis directement avec ses compétences à l’épée, et en utilisant des magies et des capacités prédéfinies à partir de materia équipés.

En apprenant les caractéristiques de chaque capacité et en les utilisant dans la bonne situation, vous pouvez obtenir un grand avantage dans la bataille.

Le DMW

Si vous avez vu la bande-annonce ou jeté un coup d’œil aux captures d’écran, vous avez peut-être remarqué les roues à créneaux dans le coin supérieur gauche. Il s’agit de la Digital Mind Wave – ou « DMW ».

Il s’agit d’un mécanisme unique qui ajoute des éléments aléatoires aux batailles dans Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion.

Pendant la bataille, les rouleaux de la machine à sous tournent automatiquement, et une grande variété d’effets différents peuvent être déclenchés en alignant les différentes images et les différents chiffres. Par exemple, Zack peut obtenir des améliorations de statut ou déclencher des Limit Breaks puissants et dévastateurs… dont Octaslash !

Avec cette attaque impressionnante, Zack porte huit coups d’épée rapides en un clin d’œil ! Elle se déclenche lorsque des images de Sephiroth sont alignées sur le DMW.