L’éditeur Kalypso Media et son développeur interne Realmforge Studios annoncent aujourd’hui Dungeons 3 – Nintendo Switch™ Edition. Les forces du mal feront leur retour sur Nintendo Switch le 15 septembre 2022 .

Le Seigneur du Donjon a unifié avec succès les forces du mal et a ainsi établi son empire maléfique. Il est désormais l’heure pour la prochaine étape de sa quête diabolique : l’expansion ! Après avoir persuadé Thalya, la prêtresse des elfes sombres, de devenir son lieutenant en chef, le Seigneur du Donjon a trouvé le moyen de diriger sa campagne de conquête depuis les confins de son antre souterrain.

Les joueurs peuvent laisser parler leur côté obscur en créant un donjon souterrain unique composé d’une multitude de salles, de pièges et de structures. Il leur faut recruter des créatures méprisables telles que des orcs, des succubes, des zombies et bien d’autres, pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Lorsque leurs forces seront enfin prêtes, ils sortiront des ténèbres afin de guider leurs troupes dans l’insoutenable lumière du monde de la surface et ainsi entraîner la corruption des terres.

Caractéristiques principales :

• La gestion de donjon que vous attendiez : Dungeons 3 est la plus grande, la plus aboutie et la plus maléfique simulation de donjon jamais créée, doublée d’un mode STR entièrement retravaillé pour le monde de la surface.

• Nouveau management : Commandez et menez à la victoire les forces du mal unies sous la houlette d’un nouveau personnage, Thalya !

• La taille compte : Une campagne solo immense avec 20 missions et plus de 20 heures de jeu, des niveaux générés aléatoirement, un tout nouveau mode en coop pour 2 joueurs, plus de salles et plus de capacités uniques.

• La voix du mal : Le narrateur favori des fans de Dungeons est de retour avec sa voix unique, poursuivant l’héritage de la série de la meilleure façon possible.

• Comprend le jeu de base, les extensions « Once Upon a Time », « Evil of the Caribbean » et « Lord of the Kings », ainsi qu’une nouvelle carte d’escarmouche et des mises à jour gratuites.