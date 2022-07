Gearbox Publishing et le développeur Norsfell vont sortirTribes of Midgard sur Nintendo Switch. La console de Nintendo recevra le jeu le 16 août 2022.

Le même jour, Tribes of Midgard lance la Saison 3 : Inferno Saga. Elle comprend une nouvelle quête de la saga, un nouveau boss de la saga, le biome Volcanic Spire, l’arme de la lance, la pêche et plus encore. Survival 2.0 sera également proposé comme un mode de jeu remanié avec une expérience plus exploratoire.

Julian Maroda, cofondateur et directeur de la création de Norsfell, a déclaré que l’équipe « s’est pleinement engagée à fournir des fonctionnalités étendues et du nouveau contenu à nos joueurs, en construisant notre propre tribu (de Midgard !) qui est maintenant forte de plus de 2 millions de personnes et qui continue de croître ! Il a ajouté : « La saison 3 est énorme et de loin notre plus grande mise à jour à ce jour, offrant un contenu qui change la donne, comme notre dernière saga (et notre plus grand méchant), ainsi qu’une refonte complète du mode Survie. » Le mode Survie 2.0 est également présenté comme « le point de départ idéal pour les nouveaux joueurs ».

Tribes of Midgard coûtera 19,99€ sur l’eShop de la Switch. Il y aura également une édition Deluxe pour 29,98€ avec des armures, des armes et des familiers exclusifs.