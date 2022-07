Pocky & Rocky reshrined est un shoot em all à défilement sortie le 21 avril 2022 sur le eShop japonais, le jeu est édité Natsume & Taito accompagné par les développeurs Tengo Projet & NatsumeAtari. Le jeu est un remake de pocky & rocky sorti sur Super Famicom en 1992 au Japon puis en 1993 pour le reste du monde sur Super Nintendo.

Dans tous les épisodes de la série, vous incarnez Pocky une jeune prêtresse shintoïste qui partira calmer les yokai, pour diverse raison (Yokai = des démons japonais).

Pocky & Rocky font partie d’une petite série avec le 1er épisode sortie sur arcade sous le nom de KiKi KaiKai en 1986 où l’antagoniste principal était Rocky le tabuki qui sera l’allié de Pocky dans l’épisode de SNES. La suite de 1992 (japon) et en 1993 (dans le monde), se nommera toujours Kiki Kaikai ou Pocky & Rocky, l’histoire fera directement suite à l’épisode arcade avec les yokais qui sont devenu de bon samaritain, malheureusement un méchant en capuche noire créera la pagaille en les rendant à nouveau maléfique.

Il existe aussi Pocky & Rocky 2 ou Kiki Kaikai 2 sorti encore sur SNES et Super Famicom, encore une fois de plus un méchant arrive et c’est à la prêtresse accompagnée de son ami tanuki de régler la situation, mais on aura des personnages déblocables (7 au total avec Rocky). Autant Pocky & Rocky 1 a eu un succès retentissant à l’époque autant, le second épisode a été bien moins apprécié et il est souvent oublié par le plus grand nombre.

Histoire

Rocky paniqué vient voir Pocky pour lui faire part de ses inquiétudes, tout ses amis de son groupe de Yokai (les Nopino Goblins) sont devenus fous par une force mystérieuse. Après avoir écouté Rocky, les anciens amis Yokai attaquent Pocky & Rocky. L’histoire n’a rien d’un Kingdom Heart, il s’est passé quelque chose et c’est parti, les amis allons casser du Yokai à gogo. Chaque début de niveau et chaque fin de niveau expliqueront un peu plus sur ce qu’il se passe et ça sera sympathique à suivre surtout avec ses dessins très mignons et avec un pixel art des plus modernes.

L’histoire a été changée vu qu’elle était un peu incohérente et trop peu expliqué, ce qui amènera certains niveaux et certains boss à disparaître complètement malgré tout, on retrouvera le même casting d’ennemis et une bonne partie des niveaux originaux modifiés. Pour rapidement avoir un avis sur l’histoire sans spoiler, dans le jeu original, le manteau noir était méchant et c’est tout. Dans Pocky & Rocky reshrined il est méchant, mais les raisons qu’ils l’ont amenés à vouloir vous éliminer sont expliqués à coup de voyage dans le temps et de divinité, ça va un poil trop loin.

Gameplay

Telle un shoot em all vous devrez tirer sur tout ce qui bouge afin d’obtenir divers bonus pour améliorer votre capacité à « purifier » vos ennemis. Les bonus se catégorisent en augmentation de la puissance de tir, restauration de point de vie, invincibilité temporaire, obtenir plus de super attaque et obtention de vie en plus. Vous aurez 3 types de tir : tir de feu, tir de vert et tir multiple chaque personnage aura ses variantes et vous pourrez augmenter la puissance de 3 fois en prenant plusieurs fois le même bonus de tir. Il y aussi un bouton de corps-à-corps, qui vous permettra soit de renvoyer certains projectiles ou de vous défendre à qui ose s’approcher de vous, d’ailleurs certains ennemis ne sont pas tuables avec des tirs, il faudra lui taper dessus pour le dégager. Vous aurez aussi une fonctionnalité de tir « chargé » où il faudra appuyer plusieurs fois sur le bouton de tir ou du coup de corps-à-corps ce qui fera une attaque spéciale qui change selon qui vous jouez. Tous les personnages auront une super attaque spéciale qui touche une large partie de l’écran, ça fait mal et ça touche presque tout le monde. Le dernier bouton utile est l’esquive qui est à double tranchant, ça aide quand bien utilisé et ça vous bloque dans la fin de l’animation vous rendant vulnérable. Vous aurez 2 modes de jeu, le mode histoire et le mode libre. Le mode histoire vous fera suivre les péripéties de Pocky & Rocky avec 3 niveaux difficultés possible (super facile, normal et difficile). Le mode libre devra être débloqué en terminant l’histoire avec un score minimum de 10 000 (c’est très facile à faire.) et vous pourrez incarner tous les personnages jouables dont vous jouerez partiellement dans le mode histoire.

Le jeu est jouable en multijoueur, malheureusement ça sera seulement pendant le mode libre et en local vu qu’il n’y a pas de mode coop en ligne alors qu’un système de score en ligne est disponible. Aussi, il est impossible de faire l’histoire avec un ami, c’est bien dommage alors que Pocky & Rocky 1 et 2 sur SNES était jouable à 2 à tout moment.

Musique & Graphismes

Les musiques sont généralement douces et relaxantes, en revanche pour les boss ou les moments un peu plus dramatique la musique se dynamisera. Toutes les musiques sont déjà parues dans les précédents épisodes de la série et pourtant, elles vous colleront toujours à la situation. Les graphismes sont incroyables, respectant les graphismes d’origine avec leur côté mignon tout plein en ajoutant une palette de couleurs beaucoup plus importante et des détails aux pixels près, c’est une master classe. Même les animations sont incroyables que ce soit celle qu’on voit pour l’histoire que celle des personnages qu’on incarne, d’ailleurs mention spéciale à Rocky qui bouge son derrière pour frapper ses ennemis pour ceux qui se trouve à porter de ses fesses.

Durée de vie

Le jeu ne devrait pas durer bien longtemps, les continue sont infinies et la difficulté est importante, mais ça reste largement faisable. Le mode histoire ne devrait pas durer plus de 2 h et le mode libre étant identique ça sera identique voir plus rapide sans l’histoire du jeu.

Le mode coop en ligne limitera la rejouabilité même avec les 5 personnages disponibles et malgré le classement en ligne qui n’intéressera pas tout le monde.

Les différences entre le remake et l’original

Pocky & Rocky reshrined est le remaster de Pocky & Rocky et beaucoup de choses ont changés, telle que des boss comme le comte Dracula ou le génie de la lampe qui ont disparues. Le choix des personnages est plus important qui était à la base seulement Pocky & Rocky et maintenant 3 de plus qui se justifie par l’histoire. Des niveaux ont disparu et certains d’entre eux sont assez différents afin de justifier les événements du jeu. Tous les ennemis présents dans le jeu original sont plus résistants et avec un pattern différent. Tous les boss paraissent plus impressionnants, même le 1er boss du jeu a obtenu une deuxième phase qu’il ne l’avait pas dans l’original. L’histoire a pris un coup en passant de juste le classique méchant avec un manteau noir et bien, c’est devenu une histoire sur le voyage dans le temps avec un désir de vengeance pour diverse raison.

Conclusion 7.4 /10 Pocky & Rocky était un classique de la Super Nintendo avec son gameplay de shoot em all assez original par rapport à beaucoup de titre de l’époque. Pocky & Rocky Reshined fait honneur à ce titre et ne se limite pas à des graphiques plus jolis. Plus de personnages avec tous des capacités similaires tout en étant très différents avec le type de tir et d’attaque spéciale. Le gameplay est simple, vous tirez sur tout à l’aide de tous les bonus possible, un joyeux bordel maîtriser vu, vous ne perdrez jamais dans l’action. Les musiques sont vraiment agréables à écouter, et même les musiques d’actions sont très bien. Les graphismes sont vraiment beaux, il n’y a rien redire, ses animations sont aussi largement améliorées et il respecte la patte graphique de base. Beaucoup d’éléments ont changé par rapport à l’original pour avoir une histoire plus cohérente, jouer ou rejouer à la version SNES sera presque un nouveau jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Le jeu sera très court, que ce soit le mode histoire ou libre ça dure seulement 4 h max, le seul moyen de rallonger le jeu est de finir le jeu avec tous les personnages dans les difficultés les plus dur tout en cherchant à faire le meilleur score. Finalement, c’est un remake qui est maîtrisé sur la quasi-totalité du jeu, malheureusement, vous n’aurez pas de coop en ligne seulement du score en ligne ce qui est bien dommage. LES PLUS Histoire plus cohérente…

