Paris, le 13 juillet 2022 – L’éditeur Dotemu (branche de Focus Entertainment Group) et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent aujourd’hui avoir vendu plus de 1 million d’exemplaires de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge après seulement une semaine : les joueurs et joueuses avaient visiblement hâte de replonger dans un beat’em up TMNT à l’ancienne sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est une plongée virevoltante dans l’univers TMNT du dessin animé de 1987 : les tortues et leurs alliés historiques doivent une nouvelle fois faire parler leurs muscles pour contrecarrer le dernier plan de l’infâme Shredder. L’intrigue les mènera dans les coins les plus célèbres de TMNT pour affronter les sbires du Clan Foot, en plus de quelques têtes connues toujours aussi redoutables. Les joueurs et la critique ont particulièrement apprécié ce retour en grâce du genre, porté par des héros à carapace plus affûtés que jamais : le style de combat si caractéristique des quatre frères et de leurs acolytes témoigne de la volonté de redynamiser la formule tout en lui rendant un hommage déférent et appuyé.

« TMNT: Shredder’s Revenge est le jeu sur lequel je rêve de travailler depuis que je suis enfant, à regarder le dessin animé original et dépenser toutes mes pièces dans les bornes d’arcade TMNT. » déclare Cyrille Imbert, CEO de Dotemu. « Nous sommes très reconnaissants envers Nickelodeon pour cette opportunité d’honorer une ère de TMNT qui a eu un impact immense sur tout le monde à Dotemu, et envers nos amis de Tribute Games pour avoir parfaitement capturé l’esprit et l’énergie des affrontements entre les tortues et le Clan Foot dans une toute nouvelle expérience pleine d’originalité et de fun. »

« Tribute Games a décidé de rendre un immense hommage à un chapitre de l’histoire de TMNT qui signifie énormément pour nous, et c’est extraordinaire de voir cet essence du beat’em up résonner chez les fans de la première heure comme les nouveaux venus » déclare le cofondateur de Tribute Games, Jean-François Major. « Nous remercions chaleureusement l’ensemble de la communauté TMNT pour son soutien et ses encouragements depuis l’annonce de Shredder’s Revenge, et nous sommes impatients de voir les fans continuer de chercher tous les clins d’œil que nous avons caché dans le jeu tout en enchaînant les combos dévastateurs. »

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, en bref :

Un jeu d’action TMNT résolument moderne inspiré des années 80.

résolument moderne inspiré des années 80. De la coopération jusqu’à six en local et en ligne, April O’Neil et Casey Jones jouables pour la première fois dans un beat’em up TMNT.

Des attributs, mouvements et animations spécifiques à chaque combattant pour respecter leur personnalité et leur style de combat.

Un pixel art magnifique pour les lieux emblématiques de la licence comme la Dimension X, Coney Island et plus encore.

Une OST fantastique composée par Tee Lopes avec une piste des icônes du Wu Tang, Ghostface Killah et Raekwon ainsi qu’une version spéciale du thème de TMNT par Mike Patton de Faith No More.

par Mike Patton de Faith No More. Un gameplay action parfaitement calibré par les équipes derrières Streets of Rage 4 et Panzer Paladin.

et Des nouveaux doublages par le casting original des tortues : Cam Clarke incarne une nouvelle fois Leonardo, Townsend Coleman est Michelangelo, Barry Gordon reprend son rôle de Donatello et Rob Paulsen celui de Raphaël.

Excellente rejouabilité : dompter les sept personnages demande autant de maîtrise que de créativité. Chaque partie est radicalement unique !