Qureate annonce aujourd’hui Massage Freaks, » un jeu de rythme qui sonne dans tout le corps » sur Nintendo Switch pour le 4 août 2022 (24,99 €).

https://qureate.co.jp/masafri/wp-content/themes/masafri-theme/images/bg-movie.mp4

<À propos de>

Cette nouvelle prise sur les jeux de rythme vous fait masser de belles femmes en rythme avec la musique. Les clientes de votre salon de massage ont non seulement des corps endoloris, mais aussi des soucis uniques qui pèsent sur leur cœur. Utilisez votre technique de massage secrète pour évacuer tout le stress de leur esprit et de leur corps !

<STORY>

Atsushi Yubihara rencontre le chat parlant Momiji alors qu’il nettoie le salon de massage autrefois tenu par son défunt grand-père. Quelques instants après qu’il ait tenté de découvrir sa véritable identité malgré sa confusion, un collecteur de prêts apparaît pour réclamer ce que son grand-père lui doit. Les conditions de remboursement étant déraisonnables, il commence à se replier sur lui-même jusqu’à ce que Momiji partage avec lui un pouvoir des plus mystérieux… Il n’a qu’un seul mois pour gagner assez d’argent pour rendre ce qui a été prêté, marquant le début de son quotidien trouble de masseuse ! Il n’a pas le temps de s’interroger sur son pouvoir, ni sur la raison d’être d’un chat qui parle, ni sur quoi que ce soit d’autre ! Atsushi doit se concentrer sur ses clients quelque peu excentriques et soulager le stress qui les afflige, le tout à temps pour le remboursement imminent du prêt !

<SYSTÈME>

■ Utilisez le pouvoir du massage pour éclaircir l’esprit des filles et augmenter leur affection à votre égard.

Des femmes ayant toutes sortes de problèmes visitent le salon de massage que vous avez hérité de votre grand-père. Une fois touchées par ce trésor caché qu’est le massage, leur corps se sentira bien et leur affection à votre égard grandira ! Peut-être même jusqu’à la romance… ?! Tout en remboursant votre dette et en réparant les soucis de vos patrons, prenez un peu de temps pour profiter aussi de l’amour !

■Massez les filles en rythme ! Les compétences transmises par les générations précédentes vous aideront à soigner les gens, corps et âme !

Momiji vous imprègne de la technique secrète consistant à être capable de sentir la musique que les gens veulent subliminalement entendre, et à l’envoyer sous forme d’ondes sonores à travers vos gants dans leur corps. Cette technique de massage unique vous permet de les guérir à l’intérieur et à l’extérieur. Appuyez sur le bouton indiqué en rythme avec la chanson et diffusez-la dans le corps de vos clients ! Le jeu de rythme comprend un total de 50 chansons !

■Ayez des rendez-vous en dehors des heures de travail avec vos clients !

Vous pouvez rencontrer vos clients non seulement au Relaxation Yubihara, mais aussi en dehors de celui-ci ! Obtenez un aperçu de côtés d’eux que vous ne verriez pas au salon, entendez leurs problèmes, et voyez des choses inattendues qui laisseraient la plupart des hommes debout dans l’excitation !

<CARACTERE>

・Mikuni Haruyama (Voix : Saki Ono)

・Shiho Asagiri (Voix:Haruka Shiraishi)

・Mei Amamiya (Voix:Asuka Nishi)

・Kyoko Nagumo (Voix:Ayumi Mano)

・Manamo Yukishiro (Voix:Azumi Asakura)

・Mirei Ranjou (Voix:Rie Tanaka)

・Momiji (Voix:Chitose Morinaga)

<STAFF>

・Character Design:Waon Inui

・Scénario : Linkedbrain Inc.

・Producteur : Yujiro Usuda