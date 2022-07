Annoncé il y a 6 ans maintenant, en 2016, sur Nintendo 3DS, smartphone et Nintendo NX/Ps4, initialement prévu pour sortir depuis 2017 et maintes fois repoussé avant d’être fatalement rebooté pour des soucis de qualité, on attend sans plus attendre Inazuma Eleven: Eiyuu-tachi no Great Road ou Inazuma Eleven: La grande voie des Héros (traduction non officielle du titre) pour l’an prochain (2023), si tout vas bien. Symbole d’un Level-5 qui coule à pic depuis le lancement de ce projet Ares, on aura enfin des nouvelles promises pour la semaine prochaine.

Pour la route, voici la dernière vidéo du jeu, qui a plus d’un an: