Communiqué de presse – Merci à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur intérêt pour l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 et exprimé leur envie de la précommander depuis le My Nintendo Store.

En raison d’imprévus logistiques, nous sommes dans l’impossibilité de proposer de précommander l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 avant le lancement du jeu le 29 juillet. Nous présentons nos excuses à toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir la précommander avant la sortie du jeu.

Pour permettre à toutes et tous d’acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d’acquérir le contenu bonus de l’Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d’illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3.

Vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir les prochaines informations : http://ntdo.fr/60154pBW3