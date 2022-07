Star Wars : Hunters vient de subir son troisième retard. Le titre free-to-play basé sur le travail en équipe devait être lancé en 2021, puis a été repoussé à 2022, et maintenant Zynga a confirmé qu’il serait lancé en 2023. Malheureusement, aucune date précise n’a été donnée pour 2023.

Nous travaillons sans relâche pour concrétiser notre vision pour Star Wars : Hunters. Notre ambition est de créer un jeu d’arène de combat compétitif qui saura divertir pendant des années. Pour nous assurer que nous répondons aux attentes élevées des fans du monde entier et de nous-mêmes en tant que développeurs, nous avons pris la décision de retarder le lancement mondial de Star Wars : Hunters. Nous invitons tous les joueurs à nous rejoindre sur Vespaara lorsque Star Wars : Hunters sera lancé en 2023 sur Nintendo Switch, iOS et les appareils Android.

Nous comprenons que les retards de jeu sont frustrants, cependant, notre priorité absolue est de veiller à ce que les joueurs aient la meilleure expérience possible dans l’arène. Pour ceux d’entre vous qui ont pu nous rejoindre lors du lancement progressif, nous apprécions vraiment votre soutien et vos commentaires alors que nous travaillons à faire de Star Wars : Hunters le meilleur possible. Nous continuerons à déployer régulièrement de nouvelles mises à jour de contenu dans les territoires de soft launch jusqu’au lancement mondial, notre prochaine mise à jour étant prévue dans les prochaines semaines.