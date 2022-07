Alderon Games a annoncé qu’il allait porter le jeu en ligne massivement multijoueur Path of Titans, basé sur des dinosaures, sur la console hybride de Nintendo dès cet été.

Path of Titans « invite les joueurs à devenir un dinosaure, évoluant de l’œuf à l’adulte dans un riche écosystème rempli de 26 espèces de dinosaures, de créatures IA et jusqu’à 200 autres joueurs humains ». Les joueurs pourront explorer un environnement mettant en scène des événements naturels alors qu’ils tenteront d’éviter la mort et d’augmenter leur dinosaure.