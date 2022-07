Gameloft nous propose aujourd’hui un nouveau trailer pour Disney Dreamlight Valley.

À leur arrivée dans le monde merveilleux de Dreamlight Valley, les joueurs se lanceront dans une quête enchantée afin de restaurer un village autrefois idyllique, mais maintenant désolé et envahi d’Épines nocturnes après un mystérieux événement appelé l’Oubli. Découvrez les secrets mystérieux qui vous ont conduit jusqu’à ce nouveau monde et explorez divers royaumes inspirés des mondes classiques de Disney et Pixar, tout en aidant les habitants emblématiques de la ville à retrouver leurs souvenirs perdus. Dans cette expérience, les joueurs rencontreront, entre autres, des personnages populaires de Mickey et ses amis, du Roi Lion, de La Petite Sirène et de Vaiana de Disney et de Toy Story de Disney et Pixar, et noueront des liens d’amitié avec eux. Plongez dans une multitude d’histoires uniques et individualisées, et participez à des activités avec certains des personnages les plus mémorables du village, comme préparer des plats délicieux sur le thème de Disney avec Rémy de Ratatouille de Disney et Pixar dans votre propre restaurant, pêcher avec Dingo ou faire pousser des légumes dans le potager de Wall•E.

Les joueurs pourront concevoir les villages Disney et Pixar de leurs rêves dans plusieurs biomes uniques, des montagnes enneigées des Hauteurs glacées à la Prairie tranquille et au-delà avec de très nombreuses options de personnalisation pour leurs avatars, leurs maisons et leurs villages. Le jeu inclura une liste toujours grandissante de robes de bal inspirées des princesses de Disney, de tenues urbaines aux couleurs de Mickey, de designs de cuisines anciennes inspirés de La Reine des neiges et bien plus.

« Disney Dreamlight Valley permettra aux fans d’écrire leur propre histoire et de construire leur vie idéale dans un monde Disney et Pixar riche, détaillé et peuplé de personnages des histoires les plus emblématiques de Disney », déclare Luigi Priore, vice-président de Disney and Pixar Games. « Nous sommes impatients d’entendre les avis de notre public tout au long du développement de ce titre alors que nous collaborons avec l’équipe talentueuse de Gameloft pour créer Disney Dreamlight Valley. »

« Notre équipe de développement est une grande famille de fans de Disney et Pixar et elle a mis toute sa passion dans la création de Disney Dreamlight Valley, surtout dans la manière dont sont dépeints les personnages et leurs histoires », déclare Manea Castet, manager de jeu pour Disney Dreamlight Valley chez Gameloft Montréal. « Nous avons hâte que les fans participent à l’accès anticipé cet été et qu’ils nous aident à offrir ce nouveau monde en constante évolution inspiré de Disney et Pixar à notre communauté enthousiaste. »

Disney Dreamlight Valley sera un titre free-to-play dont le lancement est prévu pour 2023. Cet été, les joueurs pourront y jouer en primeur grâce à un accès anticipé exclusif pour ceux qui achèteront un pack de fondateur ou qui seront abonnés au Xbox Game Pass. Pendant cette phase d’accès anticipé, les joueurs seront les premiers à découvrir Dreamlight Valley et recevront des récompenses exclusives qu’ils conserveront au lancement officiel du jeu l’année prochaine.